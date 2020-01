Concedieron arresto domiciliario al diputado venezolano encarcelado el martes

Una jueza de Venezuela concedió arresto domiciliario al diputado Ismael León, encarcelado el martes por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) pero no informó de qué está acusado, informó hoy el abogado del legislador, Joel García.



La audiencia de presentación ante la jueza Hilda Villanueva se realizó esta madrugada y en ella se le denegó a León “el derecho a la defensa privada” y no se informaron los cargos que se le imputan, relató García, según el diario digital El Pitazo.



León y un asistente suyo fueron detenidos en la mañana del martes al salir de la sede del partido Acción Democrática (AD), después de reunirse con más de 90 diputados opositores, y varias horas después se confirmó que habían sido recluidos en la sede del Sebin.



Familiares de León confirmaron que el diputado estaba en su casa, en buen estado de salud, y que no estaba autorizado a hablar con periodistas, según la agencia de noticias EFE.



La detención había causado alarma en los círculos cercanos a León, pues el legislador, que tiempo atrás sufrió un infarto, padece hipertensión, artrosis y otras dolencias por las cuales está medicado.



De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había reclamado ayer al gobierno del presidente Nicolás Maduro que informara sobre el estado de salud del diputado.



León -que pertenece a Voluntad Popular (VP), el partido del líder opositor Juan Guaidó- encabezó semanas atrás la denuncia de la “operación Alacrán”, una red de sobornos a varios legisladores opositores con el objeto de evitar el 5 de enero la reelección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento).



Esa denuncia incluyó a legisladores que días antes habían sido señalados de haber participado en un esquema de tráfico de influencias a favor de empresarios sancionados por Estados Unidos por realizar negocios con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.



León fue secundado en esa denuncia por la diputada de AD Addy Valero, quien aseguró entonces que intentaron sobornarla y falleció ayer como consecuencia de un cáncer que padecía desde hacía varios años.



Además de León, el gobierno chavista mantiene presos a los diputados Juan Requesens y Gilber Caro. Al primero, desde agosto de 2018, y al segundo -por tercera vez en menos de tres años, desde hace poco más de un mes.