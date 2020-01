Concejales marplatenses del Frente de Todos denuncian que Montenegro hizo masivos nombramientos

El bloque de concejales del Frente de Todos de General Pueyrredon denunció hoy que el intendente Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio) designó 115 nuevos funcionarios y aumentó las subsecretarías y direcciones generales desde que asumió como intendente, el pasado 10 de diciembre.



En el segundo día de debate del presupuesto 2020 del distrito en el Concejo Deliberante, en Mar del Plata. los ediles peronistas manifestaron duras críticas a los nombramientos, que, según explicaron, implicarían un incremento del gasto de 58 millones de pesos.



"Como bloque nos preocupa el aumento exponencial de la planta política, ya que hemos detectado un aumento importante que a nuestro juicio choca con un mensaje de austeridad que pretenden dar a nuestros vecinos y vecinas", sostuvo Roberto Páez.



"Ya hay en el municipio de General Pueyrredón 115 funcionarios nombrados en planta política", reveló, y explicó que "se pasó de tener 12 subsecretarías a 19, mientras que de 34 direcciones generales se llegó a 50".



"Al finalizar la gestión anterior el ex intendente (Carlos) Arroyo contaba con cerca de 80 funcionarios, entre secretarios, subsecretarios, presidentes y vicepresidentes de entes, directores generales y directores coordinadores", puntualizó el concejal.



Dijo que la bancada entiende "la necesidad de incluir personal idóneo, pero vemos que no son coherentes con su discurso de campaña" porque, sostuvo, "Montenegro llegó al municipio con la promesa de reducir el gasto político pero lo aumentó exponencialmente".



Fuentes del Frente de Todos indicaron que la mayoría de los cargos creados corresponden a los de mayor jerarquía y remuneración, como Subsecretarías y Direcciones Generales.



El presidente del bloque opositor, Marcos Gutiérrez, sostuvo con estos nombramientos el gasto de "la planta política se incrementó en más de 58 millones (de pesos) con respecto al año pasado".



"El intendente no puede pretender aumentar las tasas un 55% y al mismo tiempo incrementar de esta manera el gasto político", advirtió.