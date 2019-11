Concierto gratuito con obras de Beethoven, Chopin y Liszt

Composiciones de Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin y Franz Liszt serán interpretadas mañana, en forma gratuita, por el pianista Walter Frank, en la localidad bonaerense de El Talar.



El programa incluye la interpretación de la Sonata N° 13 en mi bemol mayor, Op. 27 N° 1 y la Sonata N° 14 en do sostenido menor, Op. 27 N° 2 Claro de luna; ambas de Beethoven; la Polonesa en do sostenido menor, Op. 26 N° 1 y el Nocturno N° 17 en si mayor, Op. 62 N° 1, de Chopin; y la Chapelle de Guillermo Tell de Años de peregrinaje, 1er. Año: Suiza, de Liszt.



En concierto, gratuito, se realizará mañana en el auditorio del Hogar Los Pinos (Av. Colombia 1340, El Talar, Pacheco, partido de Tigre), desde las 16.



Walter Frank es pianista, compositor, improvisador e investigador argentino, con una maestría del Conservatorio Manuel de Falla.