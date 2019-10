Condenan a penas de entre 10 y 12 años a cinco jóvenes de la "Manada de Manresa"

Un tribunal español condenó hoy a penas de entre 10 y 12 años de cárcel a cinco jóvenes que violaron por turnos a una menor de 14 años en la población española de Manresa (Barcelona) en 2016, tras considerar que la víctima sufrió agresión sexual y no abuso.



En su sentencia, conocida este jueves, la Audiencia de Barcelona absolvió a otro acusado y a un séptimo hombre al que se imputaba omisión por no impedir los hechos, ocurridos durante una celebración con bebidas alcohólicas en una fábrica abandonada. Los procesados son tres españoles, tres cubanos y un argentino, informó EFE.



El tribunal descartó la tesis de la Fiscalía de que los procesados se valieron de su superioridad numérica y el estado de ebriedad de la víctima para intimidarla y agredirla sexualmente, y muestra su "sorpresa" porque el ministerio público, que inicialmente acusaba a los procesados de abusos, lo elevara a agresión sexual en sus conclusiones definitivas.



Los hechos deben ser calificados de abuso, según la sentencia, porque la víctima se encontraba "en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía", y sin poder "determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales" con los procesados, quienes no tuvieron que emplear "ningún tipo de violencia o intimidación" contra ella.



El tribunal condenó a los cinco procesados a indemnizar con 12.000 euros a la víctima, de forma conjunta y solidaria, por las secuelas sufridas al pasar por un momento "especialmente denigrante" para una menor que, además, "se encontraba en situación de desamparo".



Los acusados de la "Manada de Manresa" fueron procesados por abuso sexual, igual que los cinco jóvenes del grupo "La Manada" de Pamplona, otro caso ocurrido en España, también en 2016, que generó gran polémica y a los que la justicia condenó en primera instancia por ese delito y no violación, desatando una ola de indignación ciudadana hasta que el Tribunal Supremo elevó la pena en junio pasado a 15 años al considerar que se trató de una violación.



El caso de La Manada de San Fermín se convirtió en un emblema del movimiento feminista en España, después de que durante el juicio parte de la prensa hubiese puesto en duda la declaración de la víctima, y luego de que la primera condena haya sido por abuso sexual debido a que se consideró que no había quedado acreditado suficientemente la violencia o intimidación sufrida por la joven.