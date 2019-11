Condenan al Estado nuequino por la cesantía de un ex empleado durante la última dictadura militar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El juez en lo Contencioso Administrativo de Neuquén José Pusterla condenó al Estado provincial a pagar una reparación económica a un ex empleado del Casino de la provincia que se vio obligado a renunciar a su trabajo durante la última dictadura militar, informaron fuentes judiciales.



En ese entonces, la casa de juegos era dirigida por el ex militar Héctor Cruz, quien contaba con la colaboración del represor Raúl Guglielminetti, condenado por delitos de lesa humanidad en distintos juicios realizados en el país y en la región.



Durante ese período, el cuñado del ex empleado del Casino fue secuestrado y permanece desaparecido, y su suegra y otros familiares sufrieron detenciones y torturas.



El magistrado dictó el fallo judicial sobre la base de la ley provincial 2865/14 que en su artículo 1° establece “una indemnización -por única vez- a favor de los agentes de la Administración Pública provincial que, por motivos políticos, hayan sido cesanteados, exonerados, forzados a renunciar y declarados prescindibles -en el marco de la Ley 939, sus prórrogas y modificatorias-, durante el período desde el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983.



El fallo explica que “Luis Bergmann inició acción procesal administrativa contra la Provincia del Neuquén, a efectos de que se la condene al pago de $ 181.800 más intereses y costas en concepto de indemnización prevista por la Ley 2865”.



Relata que “el 08/01/1976 ingresó a trabajar al Casino Provincial y que en dicho año quedó a cargo de Héctor Cruz, sargento perteneciente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Recuerda que éste implementó una metodología de persecución a los trabajadores, quienes eran tratados como parte de una estructura militar”.



Añade que “en el Casino trabajaba Raúl Guglielminetti, quien se dedicaba a investigar e interpelar a los trabajadores con el fin de obtener información sobre las familias y actividades fuera del ámbito laboral”.



También narra que “a fines de 1978 sufrió el secuestro de su cuñado, Enrique Luis Basile -que conforme a la lista de CONADEP figura como desaparecido- y de su suegra en la Ciudad de Buenos Aires, hecho en el que también fueron torturados su cuñada y sus sobrinos”.