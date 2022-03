Condenaron a 17 años a un sanjuanino que violó a la hija de su pareja, una nena de 4

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio se reserva el nombre de los protagonistas para preservar a la víctima. Si sufrís violencia de género, maltrato o abuso sexual llamá al 911 o 144.

La Justicia sanjuanina condenó a un hombre que violó en dos oportunidades a la hija de su pareja, de apenas 4 años de edad. El implicado fue encontrado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la situación de convivencia preexistente.

El Tribunal, conformado por los jueces Federico Rodríguez, Celia Maldonado y Juan Gabriel Meglioli, lo sentenciaron a 17 años de prisión, por lo que pasará todo este tiempo en el Servicio Penitenciario Provincial.

Los jueces consideraron que durante las audiencias, que se desarrollaron en Tribunales, se demostró la culpabilidad del acusado. Al momento de cometer los hechos, el implicado convivía en una casa del departamento Caucete con la madre de la víctima y los otros dos hijos de ella.

Aprovechándose de esta situación, es que el abusador cometió el vejamen contra la menor. Lo hizo en dos oportunidades. El acceso carnal fue tanto por vía anal, como también vaginal. La damnificada pudo explicar esto ante las psicólogas del Centro Anivi mediante audiencia videograbada. Las profesionales dijeron que el estado de vulnerabilidad de la niña era evidente.

Por no encontrarse ninguna causal de inimputabilidad, el Tribunal decidió condenarlo. Fue el presidente del cuerpo, Federico Rodríguez, quien le dedicó unas palabras a la madre de la víctima, como también a la pequeña que tuvo que atravesar por ese duro momento.

Entre las frases más destacadas, se aprecia que el magistrado le pidió a la mujer que le explique a la pequeña con palabras fáciles que fue muy valiente en contar lo que le sucedió.

“Deseo que puedan seguir adelante, les espera un proceso de recuperación que llevará sin dudas un tiempo”, expresó.

Las palabras del juez

“Como lo vengo haciendo en mis sentencias considero de gran importancia debido al papel fundamental que se le ha dado a las víctimas en los nuevos paradigmas del Derecho Penal con una participación más activa en los procesos, dedicarle palabras a las mismas o a quien realiza la denuncia, como es en este caso la madre de la niña víctima, para explicarles con un lenguaje claro y sencillo lo que ocurrió en el juicio y sobre todo destacando la valentía que implica pasar por un proceso judicial que gira sobre el tema de abusos sexuales a menores, un delito que es un flagelo para quienes lo sufren.-

Me parece oportuno aclararle a las partes, que bajo ningún punto de vista se viola el principio de imparcialidad, tal como lo ha dicho la Dra. Ana Lía Larrea del Tribunal de Impugnación, debido a que ya me he pronunciado sobre la culpabilidad, y es basándome en esa certeza que escribo estas palabras, las que deberán ser transcriptas con la notificación de la presente sentencia a la denunciante.

Hola C., somos Federico, Celia y Juan Gabriel, los jueces que hemos intervenido en la causa a raíz de tu denuncia por el abuso que ha sufrido tu hija, en esta primera etapa del proceso hemos encontrado culpable a la persona que has denunciado y por ello va a ir a la cárcel por un largo tiempo, sin perjuicio de que un Tribunal Superior pueda volver a revisar esta sentencia.

Quiero resaltar tu coraje ante todo y la posibilidad de no solo denunciar, sino de acompañar a tu hija tan pequeña en este proceso, con todo lo que ello ha implicado para ustedes. A pesar del dolor por todo lo que han atravesado tanto vos como tu hija en particular y toda tu familia, quiero que sepas y le hagas saber a tu niña que sus palabras fueron escuchadas y valorada por la justicia.

Deseo que puedan seguir adelante, les espera un proceso de recuperación que llevará sin dudas un tiempo, te quiero pedir algo que considero muy importante, que le puedas explicar a tu hija con palabras que ella pueda entender que han sido muy valientes y fuertes las dos y que por esa forma de ser nos permitieron actuar rápidamente y resolver el proceso judicial hasta esta instancia. Yo te doy las gracias por confiar en todo este sistema, contarnos lo que les pasó y defender la verdad.

Como ya lo dije en el epígrafe, mis colegas que conforman parte de este Tribunal, adhieren en su totalidad a cada uno de los puntos que han sido analizados”.