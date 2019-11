Condenaron a 3 años de prisión efectiva al ex piloto que atropelló a Macarena Mendizábal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex corredor Santiago Silvoso fue condenado hoy a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, pero que quedará en suspenso hasta que el fallo esté firme, de acuerdo al veredicto en el juicio que se le siguió por atropellar en 2015 al vehículo en el que estaba la joven Macarena Mendizábal, quien desde entonces está en estado vegetativo.



Además condenó a cuatro años de inhabilitación para conducir vehículos a Silvoso, de 40 años, quien continuará libre hasta que la sentencia quede firme.



“Voy a apelar todo lo que tenga que apelar”, dijo Adriana Aruj, la madre de Macarena, tras el veredicto dictado este mediodía por la jueza María Cecilia Maiza, a cargo del Tribunal Oral Criminal N° 24 de la ciudad de Buenos Aires.



Aruj habló con los medios a la salida del Tribunal, cuando señaló que "lo que no soportamos, por eso se armó tanto lío en la sala, es la falta de respeto, la madre (de Silvoso) sobrándonos... Ellos nunca tuvieron don de gente”.



“Ojalá que lo de Macarena deje un mensaje de lo mal que están las leyes, vamos a seguir luchando para que vaya preso”, agregó.



El 5 de abril de 2015, Macarena había ido a bailar a un boliche de la Costanera porteña cuando a la madrugada el vehículo en que circulaba fue embestido por Silvoso, quien manejaba con 1,46 gramos de alcohol por litro de sangre, el triple de lo permitido.



Silvoso fue condenado por "lesiones culposas leves en concurso ideal con lesiones culposas gravísimas", pero la familia había solicitado un cambio de carátula con el delito de "lesiones gravísimas con dolo eventual", contemplado en el artículo 91 del Código Penal, y una condena a diez años de cárcel.



“No respetan el dolor; yo estuve con mi hija internada y Silvoso estuvo viajando por el mundo, fue un acting todo lo que hicieron, él es un acting, pero la condena social no se la saca nadie”, señaló Aruj.