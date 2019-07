Condenaron a un hombre a 17 años de cárcel por violar a su hija

Un hombre que violó y embarazó a su hija de 14 años fue condenado este jueves a 17 años de cárcel. Tras escuchar la condena, la abogada del detenido aseguró que apelará ante la Corte de Justicia ya que ella considera que su defendido debe ser declarado inocente.

La sentencia fue dictaminada por el juez Juan Carlos Caballero Vidal (h), quien está a cargo de la Sala I de la Cámara Penal y los fundamentos de este fallo se conocerán el 6 de agosto.

De acuerdo a la investigación los abusos se produjeron entre los 14 y 15 años de la víctima que vivía en Angaco, su padre un jornalero la sometió sexualmente y hasta la embarazó. Luego la amenazó con matar a su madre y a su abuela si ella no accedía a tener relaciones sexuales.

Los abusos empezaron en 2016 y se prolongaron hasta fines del 2017 cuando el imputado se enteró que la joven estaba embarazada. Los ataques sexuales empezaron en zonas alejadas de la casa que estaba ubicada en Angaco, pero luego se trasladaron al hogar.

La joven de 14 años rompió el silencio a fines del 2017. Su madre la acompañó hasta el centro ANIVI para realizar la denuncia. Esto fue en enero de 2018. Cursaba su octava semana de gestación, pero tuvo un aborto espontáneo.

Tras la sentencia, Filomena Noriega, la abogada del hombre encontrado culpable, aseguró que irán ante la Corte Suprema para pedir que revean la condena. La letrada aseguró que existen atenuantes y dudas que podrían llevar a que un juez le dé el beneficio de la duda a su defendido. Es que, según Noriega la víctima ya había tenido relaciones sexuales y además aseguró que como ella no vivió con su padre durante su primera infancia no lo veía como figura paterna y por eso pide que no se considere como agravante el lazo de sangre que une al condenado y a su denunciante.