Condenaron al hombre que rompió una vidriera en pleno centro y robo elementos de electrónica

Tres días después de que la Policía detuviera a un hombre que fue sorprendido robando una gran cantidad de elementos de electrónica de un comercio, la justicia condeno al detenido que deberá cumplir una condena de dos años de prisión efectiva.

El ahora detenido se llama Pablo Orlando Silva Pereyra quien recibió este pena de prisión en un juicio abreviado en el que el mismo condenado aceptó que cometió el delito de robo en grado de tentativa y aceptó la sanción correspondiente.

El hecho que terminó con esta condena ocurrió el sábado pasado a las 7:30, el ahora aprehendido Sr. Pablo Silva con una piedra rompe la vidriera de blindex que da al costado lateral de calle Av. Libertador de la casa que se encuentra situada en calle Av. Libertador y Tucumán, dedicada a la venta de electrodomésticos, ya que no tiene rejas, ingresa y se roba 11 celulares nuevos que estaban exhibidos para la venta y seis notebooks, una persona que se encontraba esperando el colectivo para ir a trabajar sobre calle Libertador entre calle tucumán y rioja es advertido por unas ocasionales personas que pasaban que estaban robando en el local de la esquina, al acercarse hacia el lugar para ver si era cierto, observa salir del interior del local por donde estaba rota la vidriera, a una persona con una bolsa de color naranja y subirse a un colectivo de la linea 70 que estaba justo parado sobre calle libertador esperando el verde del semáforo, el testigo sube atrás del sujeto al colectivo y le dice al chofer que detenga el colectivo porque la persona que acababa de subir había robado el local de la esquina, inmediatamente sube al mismo colectivo un agente del cuerpo especial de vigilancia que se encontraba de turno en la peatonal y que había sido alertado del robo por un llamado del 911 y que también había sido alertado por el Cisem por la cámara que se encuentra en Av. Libertador y Tucumán, que el sujeto se había subido a un colectivo, por lo que una vez en el interior del colectivo el testigo le señala al ladrón y lo aprehende. El sujeto tenía en el interior de la bolsa naranja que llevaba los once celulares y cuando lo quiere bajar del colectivo se le caen de entre sus prendas las seis notebooks, hecho este observado por el chofer del colectivo y el testigo. Se deja constancia que el llamado al 911 lo realiza el encargado del negocio ya que le suena la alarma en su celular y observa en las cámaras del interior del local que le estaban robando. Posteriormente se hace presente en el lugar el encargado del local quien reconoce como propia la mercadería secuestrada y el apoderado de la firma para realizar la denuncia correspondiente. El aprehendido llevaba consigo un celular marca Samsung J 7 de color blanco que no era de la partida de los celulares robados. También se solicito la presencia del 107 porque el aprehendido tenía unas marcas por la rotura del vidrio en sus manos, siendo atendido en el lugar.