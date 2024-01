¿Confirmado? Amanda Nunes y su posible vuelta a UFC

Amanda Nunes cerró la puerta a un posible regreso después de retirarse y renunciar a sus dos títulos de UFC en junio pasado. Mientras se sentaba a sólo unos metros del octágono en UFC 297 y veía a Raquel Pennington ser coronada como la nueva campeona de Peso Gallo en su ausencia, la mejor peleadora femenina en la historia de las MMA no estaba molesta, pero todavía sentía el deseo de triunfar.

"Estaba nervioso viendo la pelea por el título. No sé por qué, pero estaba muy nervioso. Fueron sentimientos encontrados. Estaba feliz y triste. Cuando vi a 'Rocky' con el cinturón, me sentí bien. No estaba molesto ni nada de eso", fue lo que comenzó diciendo Nunes, en lo que fue la conferencia de prensa posterior al UFC 297 del pasado fin de semana. Sin dudas, generó grandes expectativas.

Por otra parte, Amanda también aprovechó la instancia para comunicar lo siguiente: "Creo que tomé la decisión correcta al retirarme, descansar un poco. Cuidando a los bebes. No puedo dejar sola a Nina Nunes con dos bebés. Así que yo también lo he estado disfrutando. Toda mi vida estuvo relacionada con las peleas, así que realmente no pude disfrutar mis 20 años. Mis 20 pasaron así".

Amanda Nunes y su contundencia

"Ahora tengo 35 años y ahora puedo volver a Brasil, quedarme un rato con mis amigos y mi familia, disfrutar y ver qué pasa. Todavía soy joven y fresco. Nunca sabemos lo que podría pasar. Tenemos muchas cosas que hacer. Todavía tengo que resolver un montón de cosas en casa, qué voy a hacer y ver qué pasa", aportó la brasileña, considerada la mejor peleadora de todos los tiempos en UFC.

Para sentenciar, Amanda Nunes señaló: "No lo sé, nunca lo sabemos. Soy un luchador y este es mi trabajo. Me encanta esto y no lo sé. También disfruto no estar en el gimnasio todos los días y tener una vida normal, quedarme en casa un rato y ser vago. No puedo ser vaga como luchadora, es muy difícil. Pero sigo siendo sana y poderosa, inteligente, pienso como un campeón. Todavía me siento como una campeona, así que ya veremos".