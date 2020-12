Confirmado: la provincia no se endeudará este año para cubrir déficit

El impacto de la pandemia del coronavirus hacía prever en el primer semestre de este año el peor escenario para las cuentas públicas sanjuaninas, al punto que el Gobierno planeaba tomar deuda para pagar los gastos que no se iban a poder cubrir con el presupuesto. Aunque el panorama comenzó a mejorar en los últimos meses, en la gestión uñaquista querían ver los números de noviembre para decidir si tomaban o no el crédito. Finalmente, este martes lo descartaron. Aun con el extra que implica el aumento al sector de la Salud y el plus a los estatales, en Hacienda aseguraron que no irán al sistema financiero a conseguir dinero.

“No, no lo vamos a pedir”, aseguró el secretario de Hacienda de la provincia, Gerardo Torrent. Si bien las autoridades venían evaluando en los últimos meses la posibilidad de desistir del préstamo, no se animaban a descartar totalmente el uso de esa herramienta y esperaban los datos de la recaudación local y nacional de noviembre para decidir finalmente qué hacer.

Según Torrent, con lo que ingresó al Estado el mes pasado, la provincia no se verá obligada a tener que endeudarse. El cálculo que hacen en Hacienda es que el año cerrará con un déficit que no excederá los $1.000 millones y entienden que es una cifra manejable que no requerirá de un crédito.

La idea de tomar deuda pública para cubrir déficit por primera vez en más de una década comenzó a barajarse en abril, cuando la amenaza del coronavirus tenía paralizada a la provincia y gran parte del país. El Ejecutivo le pidió autorización a Diputados y en mayo, los legisladores aprobaron la toma de un préstamo de hasta $8.000 millones en el sistema financiero.

Otra de las vías en análisis era echar mano al Fondo Anticíclico, el ahorro que tiene el Estado y que sólo se puede usar para cuestiones de emergencia. Para alivio de la administración uñaquista, no fue ni una ni la otra. Primero descartó usar el fondo especial y ahora desechó el endeudamiento.

La tranquilidad llegó con los ingresos del mes pasado. Aunque siguen estando por debajo de lo presupuestado y de la inflación, resultaron suficientes para afrontar gastos con dinero propio y no tener que ir al mercado financiero a buscar dinero extra a cambio de tener que pagar una abultada tasa de interés. A eso se suma que las proyecciones indican que en diciembre no debería haber mucha variación y que los números de la recaudación no se desplomarán.

Con la recaudación provincial de impuestos y el goteo por coparticipación de noviembre, San Juan lleva embolsados este año $70.800 millones. Esto es un 7% menos de lo presupuestado y 4 puntos por debajo de la inflación interanual.

El desfasaje que se acumuló hasta el mes pasado es de $5.400 millones. Torrent contó que lo han podido compensar con medidas de contención del gasto (se bajaron las erogaciones corrientes y se resignaron partidas reservadas para obras) y con más de $.4000 millones que llegaron de la Nación en concepto de ATN y cancelación de deuda por obras.

El número dos de Hacienda dio cuenta de la mejora del pronóstico hacia fin de año. En lugar de $1.500 o $2.000 millones de déficit que se proyectaban en octubre, dijo que prevén un rojo “no mayor a $1.000 millones”. Sería el equivalente a la deuda flotante (es la deuda de corto plazo).

¿Para el año que viene?

La provincia tramitó un préstamo con el Banco San Juan, para tomar hasta $6.000 de los $8.000 millones autorizados. Hace poco, la ministra Marisa López dijo que si San Juan no se endeudaba en 2020, podía dejarlo para el año que viene en caso de que la situación económica no mejore.