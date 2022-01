Confirmado: suspendieron la Vuelta Internacional y se mueve todo el cronograma deportivo 2022

Jorge Chica, el Secretario de Deportes de San Juan, confirmó lo que ya se mencionaba como un hecho desde el domingo: este 2022 no habrá Vuelta a San Juan Internacional. La decisión tiene que ver con la situación sanitaria, el aumento de casos de coronavirus en la provincia y el acelerado ritmo de contagio que marcó la llegada de la variante Ómicron en el mundo.

Así, quedó confirmado que por segunda vez, tal como adelantó DIARIO HUARPE, el coronavirus le quita a los sanjuaninos su evento deportivo de categoría internacional más importante.

Pero no es lo único que se modificará, ya que buena parte del cronograma deportivo internacional se ve afectado por la situación actual. En lo que Chica calificó como “decisiones no siempre gratas pero necesarias”, también confirmaron que no habrá Torneo Internacional de Fútbol, otra noticia que ya habían adelantado, y que se mueven las fechas del Sudamericano de Patín, con 3.000 invitados.

Para los fanáticos del ciclismo todavía queda una alternativa, que aún no es segura. Es que Chica dijo que se reunirán a analizar alternativas para que se corra una versión local de la Vuelta, con deportistas argentinos únicamente. Autoridades sanitarias y de Deporte discutirán alternativas en esta semana, para ver qué tan factible es.

“El gobernador y el gobierno de la provincia a lo largo de la situación sanitaria siempre han tenido en vista que la prioridad es la salud de los sanjuaninos y sanjuaninas”, explicó Chica. También agregó que lamentan tener que llegar a estas instancias no solo porque “entristece a quienes amamos el deporte, sino también por el impacto económico positivo que tienen estos eventos”.