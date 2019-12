Confirman condena a reclusión perpetua para ex policía por el crimen de albañil Andrés Núñez

Hace 1 año

La Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó hoy la pena de reclusión perpetua de un ex jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata condenado por haber torturado hasta la muerte al albañil Andrés Núñez, en un caso ocurrido dentro de la dependencia policial hace más de 29 años, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Luis Ponce, quien estuvo prófugo durante 22 años y fue detenido en el 2012 al ser confundido con un ex represor de la dictadura, y en el 2017 fue condenado a reclusión perpetua, junto a otros dos ex policías, Victor Dos Santos y Alfredo González, como coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte.



El caso se remonta al 28 de septiembre de 1990, cuando Núñez, casado y con una hija, fue secuestrado en su casa de la localidad platense de Villa Elvira por un grupo de policías que lo redujo y trasladó a la brigada ubicada en calle 61 entre 12 y 13, donde lo golpearon y torturaron para que se declarara culpable del robo de una bicicleta, hecho que no había cometido.



A raíz de las torturas, Núñez falleció y su cuerpo fue quemado en un campo de la ciudad de General Belgrano, donde lo encontraron e identificaron posteriormente los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).



Durante cinco años, la familia no pudo hallar sus restos, hasta que uno de los policías implicados, José Daniel Ramos, colaboró en la causa para beneficiarse e indicó el lugar donde estaba el cadáver.



En abril último, la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad y concedió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley presentados por la defensa particular de Ponce.



Finalmente, el máximo tribunal de justicia bonaerense analizó el recurso presentado, que sostenía que Ponce estaba en la localidad de Punta Lara cuando torturaban hasta morir a Núñez, que no se pudo probar que él haya sido jefe de un Grupo Operativo ni dado orden de privar de su libertad al albañil y nadie lo vio en el lugar de los hechos.



La Corte bonaerense rechazó el recurso extraordinario solicitado y se remitió a lo ya sostenido por el Tribunal de Casación Penal provincial en el sentido de destacar que en el "grupo que conformaba la denominada 'patota de la Brigada' [...] Luis Ponce desempeñaba el cargo y el rol de jefe", agregando que "si bien no se podía tener por acreditado que con sus propias manos Ponce [hubiera] ejecutado los actos de tortura sobre Núñez, sí se podía llegar a la conclusión de que se encontraba en el establecimiento policial cuando los tormentos acaecían".



Tras remarcar que hubo "insuficiencia recursiva", el máximo tribunal bonaerese rechazó el recurso y confirmó la condena a reclusión perpetua para Ponce.



Por el crimen de Andrés Núñez aún está prófugo el policía Pablo Gerez.