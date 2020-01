Confirman primeros dos casos de coronavirus en el Reino Unido

Dos integrantes de una misma familia en el Reino Unido han sido diagnosticados con resultado positivo en el test de coronavirus, informó el Departamento de Salud británico.



En un comunicado, la más alta autoridad médica que asesora al gobierno, Chris Whitty, indicó que los pacientes están siendo tratados por el Sistema Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés).



"Podemos confirmar que dos pacientes en Inglaterra, que son miembros de la misma familia, han dado positivo por coronavirus. Los pacientes reciben atención especializada del NHS y estamos utilizando procedimientos de control de infección probados para evitar una mayor propagación del virus", afirmó.



Sin embargo, el Departamento de Salud, no dio detalles sobre sus identidades o dónde están siendo tratados.



La confirmación se produce pocas horas después de que la Organización Mundial de la Salud declaró el alerta mundial por el brote de coronavirus y dijo que la propagación del virus fuera de China fue un factor clave detrás de su decisión.



El médico sostuvo que el NHS está extremadamente bien preparado y acostumbrado a controlar las infecciones y ya están trabajando rápidamente para identificar cualquier contacto que tengan los pacientes, para evitar una mayor propagación.



"Nos hemos estado preparando para casos nuevos de coronavirus en el Reino Unido y tenemos medidas de control sólidas para responder de inmediato. Continuamos trabajando estrechamente con la Organización Mundial de la Salud y la comunidad internacional a medida que se desarrolla el brote en China para garantizar que estamos preparados para cualquier eventualidad", agregó.



En declaraciones al diario británico The Guardian, Michael Head, investigador principal en salud global de la Universidad de Southampton, al sur de Inglaterra, dijo que no le sorprendió enterarse de estos casos dada la propagación a otros países europeos y norteamericanos,



"En realidad era solo cuestión de tiempo hasta que el Reino Unido terminara con casos confirmados y con suerte serán muy pocos", subrayó.



A su vez, Paul Hunter, profesor de medicina de la Universidad de East Anglia, al este de Inglaterra, también coincidió en que no fue sorprendente y fue casi inevitable.



Anoche, un avión que transportaba a más de 100 británicos y otros ciudadanos de la UE atrapados en Wuhan, la ciudad en donde se originó el brote de coronavirus, partió hacia el Reino Unido después de que se les permitiera viajar a los cónyuges y parejas chinas.



Muchas familias pasaron por momentos drámaticos antes de abordar el vuelo, luego que el ministerio de Relaciones Exteriores británico impidiera que suban los pasajeros que tenían también pasaporte chino.



El avión transporta a 83 británicos y 27 extranjeros y está programado para aterrizar en Oxfordshire, sudeste de Inglaterra a la 1 pm, hora del Reino Unido.



Joe Armitt, un pasajero que subió al avión, le dijo a la cadena de televisión británica Sky News que mucha gente no se subió al vuelo porque no se les dio suficiente aviso para llegar al aeropuerto y contó que "el avión está muy vacío".



Los pasajeros serán puestos en cuarentena en un centro preparado por el NHS apenas toquen suelo británico.