Confirman procesamiento de ex titular de Vialidad por irregularidades en obra pública formoseña

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara Federal porteña confirmó un procesamiento al ex titular de Vialidad Nacional durante el kirchnerismo, Nelson Periotti, y a ex funcionarios del organismo por supuesta "administración fraudulenta agravada", a raíz de irregularidades denunciadas en una obra vial en Formosa.



Los procesamientos fueron resueltos por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y confirmados ahora por los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, del Tribunal de Apelaciones, según el fallo al que hoy accedió Télam.



Se trata de supuestas irregularidades en la construcción y mantenimiento de la Malla 505 de la ruta 81 en Formosa, empalme entre la ruta 11 y 95.



La obra fue hecha a través del sistema de Contrato de Recuperación y Mantenimiento, "cuyas características principales es que tienen previsto un plazo de ejecución de cinco años divididos en etapas, una de recuperación y otra de mantenimiento"



Estas obras cuentan con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial).



Entre las irregularidades denunciadas a raíz de una auditoría interna de Vialidad figuran la presunta "modificación de items, la redeterminación de precios y la presentación de certificados ideológicamente falsos con la finalidad de cobrar por trabajos no ejecutados", enumeró el fallo de la Cámara.



Esto "no sólo habría producido un menoscabo al erario público sino que expuso a los usuarios a deficientes condiciones de transitabilidad poniendo en exponencial peligro la vida humana", evaluó el Tribunal de Apelaciones.



En una inspección al lugar, resaltó el fallo, se detectaron baches, desplazamientos de calzada, falta de señalización y vegetación frondosa, entre otras irregularidades.



Por ello se tuvieron en cuenta "las infracciones relativas a la seguridad y viabilidad de la obra".



La confirmación de procesamiento se resolvió sobre Periotti, los también ex funcionarios de Vialidad Nacional Jorge Gregorutti y Fernando Abrate, y los responsables de la obra en Formosa, Horacio Cuño, Horacio Caivano y Héctor Benitez.



También quedaron con procesamiento confirmado Fabián Hardy y Jorge Cibraro, de la empresa ICF SA, encargada de la ejecución en la obra correspondiente a la Malla 505.