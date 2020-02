Confirman que la Feria del Libro se hará en abril y no habrá cancelaciones por el coronavirus

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La presidenta de la fundación El Libro, María Teresa Carbano, aseguró hoy que se mantiene la fecha de apertura de la 46° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires prevista para el 30 de abril en Buenos Aires, una decisión que se diferencia de las que tomaron los organizadores de las ferias Mobile World Congress en Barcelona y Art Basel en Hong Kong, que cancelaron sus ediciones por temor a la evolución del coronavirus.



"La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tiene su comienzo a fines de abril, no hemos salido a anunciar nada. La feria se hace", aseguró Carbano a la agencia Télam tras ser consultada por el desarrollo del evento literario a partir de la cancelación de la feria de tecnología en Barcelona, que esperaba recibir a más de 100.000 personas entre el 24 y el 27 de febrero.



Al igual que la feria de tecnología móvil en la ciudad catalana, tampoco la feria de arte Art Basel en Hong Kong abrirá sus puertas debido al "brote severo y la propagación del nuevo coronavirus, que fue recientemente declarado emergencia de salud global por la Organización Mundial de la Salud".



La agencia de noticias EFE publicó hoy un cable en el que aseguraba que "cientos de ferias y otros eventos internacionales cuya celebración está prevista para los próximos meses están pendientes de la evolución de la epidemia de coronavirus", como la Conferencia internacional de biotecnología, en Tel Aviv (12 al 14 de mayo) o Expocomer, en Panamá, que se ha aplazado a junio precisamente por el temor al contagio.



En Argentina no se registran casos del coronavirus, por lo que la 46° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrollará tal como tenía previsto y su inauguración estará a cargo del intelectual y ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González.