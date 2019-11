Confirman reunión de Rage Against The Machine

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El grupo estadounidense Rage Against The Machine volverá a casi veinte años de su separación para una serie de conciertos previstos para el año próximo, que culminará con una actuación en el famoso festival de Coachella, en California.



Así lo confirmó una publicación en una cuenta de Instagram del grupo, que replica la agencia DPA, en donde constan las fechas de los distintos show.



Según la información, el potente combo, famoso por su mezcla de funk furioso, metal y rap, y letras contestatarias, actuará en El Paso, Texas; Las Cruces, Nueva México; y Phoenix, Arizona; además del citado festival; aunque no se descartan más conciertos.



El influyente grupo está conformado por Zach de la Rocha, en voz; Tom Morello, en guitarra; Brad Wilk, en batería; y Tim Commferford, en bajo.