Confirmaron casos de dengue serotipo DEN 1 en tres localidades de Misiones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Jefe de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de Misiones, José Gutiérrrez, confirmó hoy que se han registrado casos de Dengue en tres localidades de la provincia, "todos son del serotipo DEN 1", aclaró.



"Tenemos tres localidades donde los positivos están confirmados, que son del tipo DEN 1, que están en Andresito, Puerto Iguazú y en el departamento capital, con 2 casos en Garupá", señaló Gutiérrez.



Actualmente, "estamos en etapa de contención y no de mitigación" -indicó- lo que significa que a "todos los pacientes los vamos a internar, notificar y hacer el laboratorio correspondiente", aseveró.



"Hacer el laboratorio no solo significa hacer los estudios para saber si es un probable, sino saber cuál es el serotipo" y explicó: "por eso estamos tardando un poco" en las confirmaciones.



Acerca de la cantidad de casos confirmados de Dengue hasta la fecha, el funcionario señaló: "no puedo decir un número ahora porque quizás en media hora puedo cambiarlo, porque eso es muy activo".



Gutiérrez dijo que en la cartera de Salud se está siguiendo con mucha "preocupación" lo que pasa en Paraguay, "porque ellos están teniendo una migración hacia el serotipo DEN 4", el más peligroso porque puede causar hemorragias:



De esta manera -admitió- "en Misiones en algún momento vamos a tener el serotipo DEN 2 o DEN 4, con lo cual estamos haciendo las previsiones y las recomendaciones para la gente que se cruce a Encarnación (Paraguay)".



"Somos una provincia turística y pedimos a la gente que venga pero pedimos responsabilidad, que se cuiden, que vean los horarios que son peligrosos, que se coloque repelente y que cuando regrese no se automedique, que haga una consulta", finalizó el jefe de Vigilancia Epidemiológica provincial.