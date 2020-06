Confirmaron que el sexto caso de coronavirus llegó a San Juan en el colectivo del domingo

La jefa de Epidemiología de la provincia, Mónica Jofré, confirmó que el sexto caso de coronavirus detectado en San Juan corresponde a una de las 3 mujeres que llegaron a la provincia en un colectivo de repatriados en la madrugada del domingo pasado.

La funcionaria afirmó que este caso "está vinculado con el colectivo que llegó el día domingo. No ha tenido contacto con ninguno de los casos anteriores".

Jofré dijo que la mujer no presentó síntomas, sino que detectaron la enfermedad en los controles de rutina que se le hacen a todas las personas que llegan a la provincia y deben cumplir con el aislamiento social.

"Este caso ha sido detectado con los hisopados que habitualmente se les realizan a quienes ingresan ya sea de otra provincia o de fuera del país", aseguró la especialista.

Luego agregó que como la mujer no tiene síntomas no deberá cumplir con ningún tratamiento médico, ya que no presenta malestar alguno.

Cómo fue el contagio

La trama que terminó con un nuevo caso de coronavirus en San Juan comenzó en la mañana del sábado cuando se supo que un santafesino ingresó al país proveniente de Perú con un certificado que acreditaba que era positivo para coronavirus.

Esto desató la alarma en buena parte del país, ya que el colectivo en el que se trasladó este hombre debía llevar pasajeros a Santa Fe, Córdoba y San Juan como último destino.

Si bien en un principio se daba por cierta la noticia de que este hombre tenía coronavirus, en horas de la tarde del sábado el Gobierno de Santa Fe dio una rueda de prensa en la que aseguró que el hombre dio un testeo negativo y que, por lo tanto, estaba descartado que tuviera la enfermedad.

Mientras tanto, el colectivo con el resto del pasaje siguió viaje hasta Córdoba en donde bajó buena parte de los pasajeros. Hasta que sobre las 5 de la mañana del domingo, el micro arribó a la provincia con tres sanjuaninas que llegaron en condición de repatriadas.

Las tres mujeres fueron recibidas en la Terminal de Ómnibus y trasladadas de inmediato a un hotel en donde comenzaron con la cuarentena de 14 días que es obligatoria en la provincia.

Todo el personal que tuvo contacto con ellas en utilizó equipo de prevención para evitar posibles contagios. Además, el municipio de la Capital realizó un operativo de desinfección en toda la zona.

Con este primer caso de una de las repatriadas este domingo, ahora resta determinar si alguna o las dos mujeres que viajaron en el mismo vehículo también fueron contagiadas. Para esto se seguirá con los testeos que determinen o descarten la presencia del virus.