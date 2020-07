Conflicto en Rawson: sin representantes del Ejecutivo hubo asamblea y pasó a cuarto intermedio

Al final y después de muchas idea y vueltas, tal como acordaron municipales y el presidente del Concejo Deliberante, este lunes, pasadas las 17 la paritaria municipal se llevó a cabo en la municipalidad de Rawson.: del Ejecutivo municipal nadie asistió a la cita

Los municipales que tom,aron la palabra reivindicaron los derechos de los trabajores.

En la asamblea que se estiró por más de dos horas los municipales pudieron hablar sobre la necesidad del organigrama funcional y el decreto de designación de funciones, de los apercibimientos y suspensiones, de la remoción de tareas sin respetar los convenios de trabajo. Además presentaron al presidente del Concejo, Juan Carlos Salvado, expedientes, documentos y denuncias sobre malos tratos y atropellos hacia los trabajadores municipales.

“Faltan cuatro meses para que el año se termine y no vemos que se esté cumpliendo con lo pactado el año pasado. dijo Luis Lezcano delegado de los trabajadores municipales. "Queremos el organigrama de funciones, porque queremos trabajar y ganar en función al trabajo que hacemos tal como marcan los acuerdos. No podemos seguir sufriendo el manoseo de actitudes autoritarias”,

Los del sindicato aseguran que son más de 30 los trabajadores que en estos últimos meses han sido removidos de sus trabajos en forma autoritaria y ya no quieres seguir pasando por lo mismo.

“No entiendo al intendente, no entiendo al diputado, no entiendo al gobernador. Acá están los trabajadores, con un humilde y justo reclamo que no le modifiquen las condiciones de trabajo”, dijo Antonino D'amico secretario del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem).

Cientos de municipales siguieron a través de la Radio de los Municipales todo lo que acontecía en la asamblea.

Ante la ausencia de los representantes del ejecutivo el secretario del Suoem pidió un cuarto intermedio hasta la semana que viene para que los Concejales presentes puedan transmitirle a los ausentes lo expresado en la asamblea.

“Como presidente de la paritaria voy a dar lugar a la moción del secretario general de la Suoem y vamos a hacer un cuarto intermedio. Y espero me entiendan los municipales, porque yo solo no puedo tomar una decisión. Aquí falta la otra pata que es el ejecutivo”, dijo Juan Carlos Salvado. “Los concejales que hoy me acompañan no tienen esa facultad y por eso creo conveniente que pasemos a un cuarto intermedio para ver y estudiar todos los expedientes, documentos y denuncias que nos han presentado”.