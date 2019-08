Confundió una manada de lemures con una araña

El influencer Shafeeq Younus compartió una foto en Twitter con un comentario que se viralizó inmediatamente.

Es que en la imagen se ve una manada de lemures que comparten su alimento pero que a su vez parece una araña. “I really thought this was a new spider from Australia”, tuiteó. Algo así como “Realmente pensé que era una nueva araña de Australia”.

i really thought this was a new spider from australia https://t.co/BIoe0XG1he — Shafeeq (@Y2SHAF) August 8, 2019

Miles de personas confundidas por esta llamativa imagen lo retuitearon e hicieron viral en cuestión de segundos.