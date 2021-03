Conocé el fixture de la burbuja de la Liga de vóley en San Juan

Comienzan los Play Off de la Liga de Voleibol de Argentina y los equipos sanjuaninos se aprestan a buscar la clasificación para las semifinales, instancia que lo tiene a UPCN como único clasificado, ya que al quedarse con el “1” en la fase regular, se ganó el derecho en forma directa y espera rival a surgir de los cuartos de final.

Precisamente en esta instancia, el que abrirá el juego es UVT, que debe cruzarse con Paracao Voley el próximo jueves 11 desde las 15. Ese mismo día, pero a las 18, Obras jugará su primer partido frente a Once Unidos, mientras que a las 21 completará el primer juego, Ciudad Vóley enfrentando a Defensores de Banfield. Las series se disputarán al mejor de tres partidos y todos los juegos se realizarán en el estadio la Superiora en Rawson, sin presencia de público. Los fanáticos del vóley podrán ver todos los partidos a través de TyC Sports Play.

El juego 2 de la serie se disputará en forma completa el sábado 13. Si los ganadores se repiten, con respecto al juego 1, habrán clasificado a semifinales, caso contrario el partido 3 de cuartos de final, se disputarán el domingo 14.

Las semifinales arrancan el martes 16. El ganador del cruce entre Obras (2º) y Once Unidos (7º), se medirá con el ganador entre Ciudad (3º) con Defensores de Banfield (6º), mientras que el ganador entre UVT (4º) y Paracao (5º), enfrentarán a UPCN. El primer cruce de semifinales se disputará desde las 18 hs, mientras que UPCN vs UVT/Paracao, lo harán a las 21 hs. El segundo encuentro está previsto para el jueves 18, mientras que de haber un tercer partido, se traslada para el sábado 20, fecha en la que finaliza la burbuja de San Juan.

La serie final se disputará al mejor de cinco encuentros y aun con sede a confirmar, y arranca el jueves 25 de marzo.

Serie Cuartos de Final – Complejo la Superiora

Partido 1

Jueves 11 de marzo

15 hs – UVT (4º) vs Paracao Voley (5º).

18 hs – Obras (2º) vs Once Unidos (7º).

21 hs – Ciudad (3º) vs Defensores de Banfield (6º).

Partido 2

Sábado 13 de marzo

15 hs – Paracao Voley (5º) vs UVT (4º).

18 hs – Defensores de Banfield (6º) vs Ciudad (3º).

18 hs – Once Unidos (7º) vs Obras (2º).

Partido 3 – (Condicional)

Domingo 14 de marzo

15 hs – UVT (4º) vs Paracao Voley (5º).

18 hs – Ciudad (3º) vs Defensores de Banfield (6º).

21 hs – Obras (2º) vs Once Unidos (7º).

Serie Semifinal– Complejo la Superiora

Partido 1

Martes 16 de Marzo

18 hs – ganador 2º vs 7º vs ganador 3º vs 6º.

21 hs – UPCN vs ganador 4º vs 5º.

Partido 2

Jueves 18 de Marzo

18 hs – ganador 3º vs 6º vs ganador 2º vs 7º .

21 hs – ganador 4º vs 5º vs UPCN.

Partido 3 – (Condicional)

Martes 16 de Marzo

Horario a confirmar – ganador 2º vs 7º vs ganador 3º vs 6º.

Horario a confirmar – UPCN vs ganador 4º vs 5º.

Serie Final– Sede a Confirmar

Partido 1

Jueves 25 de Marzo

21:00 hs – Ganador Semifinal 1 vs Ganador semifinal 2.

Partido 2

Sábado 27 de Marzo

21:00 hs – Ganador Semifinal 1 vs Ganador semifinal 2.

Partido 3

Jueves 01 de Abril

21:00 hs – Ganador Semifinal 2 vs Ganador semifinal 1.

Partido 4 - Condicional

Sábado 03 de Abril

21:00 hs – Ganador Semifinal 2 vs Ganador semifinal 1.

Partido 5 - Condicional

Jueves 08 de Abril

21:00 hs – Ganador Semifinal 1 vs Ganador semifinal 2.