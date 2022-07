Conocé los nuevos topes de facturación del monotributo tras la modificación a partir de julio

Con el comienzo de un nuevo semestre en el 2022 muchos precios se han actualizado y por lo tanto AFIP debió acomodar los topes de facturación de las diferentes categorías del monotributo. A pesar de las críticas que recibió por la falta de toma de decisiones, representa igualmente un alivio fiscal para los monotributistas.

Tras el ajuste, los nuevos límites anuales impuestos por AFIP para las categorías del monotributo serán:

Categoría A: $748.382,07,

Categoría B: $1.112.459,83,

Categoría C: $1.557.443,75,

Categoría D: $1.934.273,04,

Categoría E: $2.277.684,56,

Categoría F: $2.847.105,70,

Categoría G; $3.416.526,83,

Categoría H: $4.229.985,60,

Categoría I: $4.734.330,03,

Categoría J: $5.425.770,00,

Categoría K: $6.019.594,89

Las críticas sobre el proyecto aprobado el jueves pasado en el Senado tiene que ver con criterios que no se tomaron en cuenta a la hora de debatir el alivio fiscal para monotributistas y autónomos. En principio se habla de una desactualización desde la partida ya que no se tomó la inflación de junio para los nuevos topes. Además, la actualización no tomó en cuenta el monto de los alquileres y precio unitario de venta.

Por otro lado, el hecho de que no se actualice de forma automática el tope solo pone en desventaja a los monotributistas que por la inflación se exceden en la facturación y son re categorizados. Por último, la disparidad entre autónomos y trabajadores en relación de dependencia frente a AFIP. Los autónomos pagan ganancias desde $93.000 de ingresos netos, mientras que el empleados en relación de dependencia lo hace a partir de los $233.000.