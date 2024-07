Conor McGregor le puso nueva fecha a su regreso al octágono de UFC

El pasado sábado, Conor McGregor estaba programado para enfrentarse a Michael Chandler en el evento principal de UFC 303. Sin embargo, una lesión en el dedo del pie obligó a “The Notorious” a retirarse de la pelea, dejando a los fanáticos decepcionados. Desde entonces, ambos luchadores han estado activos en redes sociales, discutiendo sus próximos movimientos. El irlandés escribió: “emocionado por asegurar mi nueva cita”.

Por otra parte, McGregor elogió al campeón de peso semipesado Alex Pereira, quien asumió el evento principal en un corto plazo junto a Jiri Prochazka y lo derrotó con un espectacular nocaut. Durante la semana de la pelea, el brasileño defendió la decisión del hombre de 35 años de edad sobre la temática de retirarse. Cuando “The Notorious” anunció el motivo de su retiro del PPV del 29 de junio, no dio un cronograma para su regreso.

Luego comentó que nunca volverá a pelear a menos que esté 100 por ciento saludable. Chandler ha dicho en múltiples ocasiones que esperará la pelea contra McGregor, un enfrentamiento que ha estado persiguiendo durante años y al que ha estado estrechamente vinculado desde al menos mediados de 2023, cuando él y el irlandés sirvieron como entrenadores opuestos en “The Ultimate Fighter 31”.

Más detalles sobre la vuelta de Conor McGregor

Antes de los tweets más recientes de McGregor, Chandler afirmó que le habían ofrecido una pelea con el campeón de peso ligero Islam Makhachev para octubre, pero que estaría dispuesto a enfrentar al irlandés en UFC 306 el 14 de septiembre en Sphere en Las Vegas. Por su parte, el ruso de 32 años de edad calló el reclamo de Michael de manera brutal, llamando al tres veces campeón de Bellator “poco confiable” y agregando que si el enfrentamiento con McGregor vuelve a ocurrir él huirá.

Chandler también recibió críticas de Poirier cuando intentó burlarse de Makhachev sobre una revancha con “The Diamond”. Islam derrotó a Dustin en UFC 302 y este último no ha dejado claro si planea pelear nuevamente. Sin embargo, tuvo respuesta para Michael: "Te estrangulé y no has peleado desde entonces". Cabe mencionar que el antes mencionado sometió a Chandler en UFC 281 en noviembre de 2022 y venció a McGregor en UFC 264 en julio de 2021 ocasionándole una fractura en la pierna, lesión ha jugado un papel importante en la marginación de “The Notorious”.