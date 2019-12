Consenso Federal, justicialistas y cordobeses conformaron un interbloque

Una decena de diputados de Consenso Federal, del Partido Justicialista, de Córdoba Federal y de Santa Fe conformaron hoy el Interbloque Federal, con lo cual se convertirán en la tercera fuerza de la Cámara baja desde el próximo 10 de diciembre.



El nuevo interbloque será encabezado por el diputado peronista y ex intendente de Bolívar Eduardo "Bali" Bucca, quien aseguró que representan "la antigrieta" entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.



La vicepresidencia será ejercida por el cordobés Carlos Gutiérrez, mientras que el salteño Andrés Zottos será el secretario parlamentario.



De esta manera, el interbloque estará integrado por los diputados de Consenso Federal Graciela Camaño y Alejandro "Topo" Rodríguez; de Córdoba Federal Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Martínez; el socialista santafesino Enrique Estévez (aliado a Consenso Federal), los justicialistas Bucca y Zottos y el santafesino Luis Contigiani, del bloque Progresista Cívico y Social.



Además esta tercera fuerza puede llegar a ampliarse, ya que los reemplazantes de Felipe Solá y Daniel Arroyo, Liliana Schwindt y Jorge Sarghini, podrían sumarse a Consenso Federal, según admitieron fuentes de este espacio.



De esta manera, la primera minoría será el futuro oficialista Frente de Todos, la segunda minoría Juntos por el Cambio, y la tercera, el Interbloque Federal.



El ex ministro de Economía, ex candidato presidencial y jefe de Consenso Federal, Roberto Lavagna, dijo en Twitter: "Celebro la creación del Interbloque Federal en Diputados y felicito a su presidente Bali Bucca y a los diputados originados en Consenso Federal, cuyo bloque encabeza Topo Rodríguez y contará con la experiencia de Graciela Camaño".



"Será un gran aporte al equilibrio legislativo", sostuvo.