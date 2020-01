Contado con liquidación se acercó a cotización de dólar país, en un contexto de mayor demanda

La cotización del dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó hoy casi a la par del dólar con impuesto PAIS, tras estar varios puntos por debajo en las semanas previas, en un contexto en el que la demanda mostró mayor intensidad en algunas jornadas, en las que el Banco Central debió salir por primera vez en lo que va de la actual gestión a vender divisas.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplando el impuesto PAÍS- culminó la semana en $81,90; mientras que el dólar contado con liquidación, atado a la evolución de la operatoria bursátil, se cotizó en $81,09, mientras que el dólar MEP se ubicó apenas por debajo de $80, en $79,94 por unidad.



Por su parte, el dólar para la venta al público cerró hoy a un promedio de $62,96, con una baja marginal de un centavo respecto de ayer, mientras que en el cotejo semanal finalizó sin modificaciones contenido por las intervenciones del Banco Central.



Por su parte, en el sector mayorista la moneda estadounidense finalizó a $59,81, con un incremento de tres centavos en relación al cierre del jueves, en tanto que en el balance semanal avanzó 18 centavos.



Los datos más relevantes de la jornada fueron la suba del dólar contado con liquidación (CCL), que por momentos llegó a estar por encima de los valores del dólar con el impuesto PAÍS.



Esta semana el Banco Central debió vender divisas el lunes y martes para abastecer a una demanda “influenciada” por la prórroga de la deuda propuesta por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, según apuntaron operadores de mercado.



Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, dijo a Télam que "continúa el desarme de posiciones en pesos" y que se "observa una migración hacia el dólar CCL".



"Probablemente tengamos a los fondos que continúan desarmando posiciones ahora que hay demanda local por esos bonos. Esto preocupa un poco, porque enero es un mes flojo para los dólares de la bolsa, no así para el 'blue'", detalló.



Advirtió que "el problema es que en febrero la demanda de pesos suele caer abruptamente, es el peor mes del año para la demanda real de pesos y eso pondrá aun más presión sobre la tasa en pesos y se notará el exceso en el sistema".



Mazza sostuvo que esta situación puede hacer disparar al dólar financiero.



"En el oficial el trigo sigue liquidando y el BCRA (sigue) comprando. En febrero entraremos en un bache. Tienen que comprar ahora porque después vienen dos meses de sequía de oferta del campo", alertó.



Por su parte, Daniela Wechselblatt, CEO de DW Global Investments, añadió que desde la entrada en vigencia del dólar “solidario”, la expectativa es ver cuándo se alineará con el dólar MEP o dólar bolsa, que son las otras dos formas de hacerse de la divisa dentro del circuito legal y sin restricciones ni cupos.



"En el contexto inflacionario que transitamos el dólar naturalmente seguirá subiendo. Si el oficial no acompaña pronto va a quedar el dólar bolsa, que es el que refleja la verdadera oferta y demanda, por encima del otro con impuesto incluido”, comentó la especialista.



Por último, en la misma línea, Gonzalo Chiarullo, CEO de Mahout Capital enfatizó que la semana terminó con un dólar que comienza a recalentarse.



"El Contado con Liquidación supera al solidario como una consecuencia lógica de la actual política monetaria: el dólar solidario no fluctúa libremente ni su cotización viene dada de una cotización bursátil, como sí funcionan el CCL y MEP que puja al alza o a la baja el tipo de cambio que se deberá pagar para hacerse de dólares", explicó Chiarullo.



Hoy, en el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 390 millones, mientras que en el MAE se negociaron US$ 44 millones en contratos de futuro.



Por último, en el mercado de futuros Rofex se operaron 260 millones (-22,8%).