Continua até março a exposição de Anish Kapoor na Fundação Proa

Até março poderá ser visitada nas salas da Fundação Proa, no bairro de La Boca, a exibição "Surge" de Anish Kapoor, um dos artistas contemporâneos com maior relevância na cena internacional, nascido em Mumbai em 1954 e radicado em Londres.



O conjunto propõe um percorrido através de suas obras emblemáticas, algumas delas com grande presença dramática como a monumental "Svayambhu", uma estrutura feita de cera vermelha (como o sangue) que está em permanente movimento, construindo seu próprio corpo; e outras mais elusivas, que distorcem o espaço que está ao redor do espectador, como "Non-object (Door)", um volume de aço polido como um espelho.



A obra de Kapoor coloca o público em um terreno incômodo, de incerteza, jogando com dualidades opostas como interior-exterior, presença-ausência, masculino-feminino, e especialmente com a percepção das formas.



A exposição, que conta com o apoio do British Council e a Embaixada Britânica, pode ser visitada de terças-feiras a domingos, das 11 às 19, nas salas de Fundação Proa, localizada na Avenida Pedro de Mendoza 1929 da Cidade de Buenos Aires.