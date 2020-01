Continúa la búsqueda del nadador desaparecido en Necochea con buzos tácticos

Hace 1 hora

El Centro de Operaciones y Emergencia (COE) necochense lleva adelante desde esta mañana un extenso operativo de búsqueda en la Escollera Sur de Necochea para dar con el nadador Ezequiel Bermejo, desaparecido en la competencia de natación Río Mar 2020 el pasado sábado 11 de enero.



Ignacio Grignaschi, amigo de Ezequiel quien el pasado fin de semana estuvo junto a amigos y familiares del nadador colaborando en su búsqueda en dicha ciudad balnearia, dijo hoy a Télam que “desde esta mañana personal de Prefectura junto a seis buzos se encuentran trabajando en la escollera Sur, lugar donde el día de la competencia dimos la vuelta para volver a la orilla y culminar la carrera”.



Además “bomberos con perros de salvataje entrenados recorren las piedras de la escollera tratando de dar con algún rastro de Ezequiel, a quien no encontramos desde hace 11 días” dijo Grignaschi.



“Nos han informado que en esa zona las tareas son muy peligrosas y complicadas debido al oleaje y el viento” sostuvo, mientras explicó que “los buzos expertos solo pueden llegar hasta 5 metros de profundidad teniendo en cuenta que hay poca visibilidad debido al color del agua por la arena”.



El amigo de Ezequiel Bermejo (también oriundo de Adrogué), quien es nadador y compartió esta competencia con él, manifestó que “el fin de semana colaboramos con el personal de la Prefectura buscándolo en gomones, jet ski por la zona de Aguas Verdes y Quequén, mientras otra parte del grupo lo hizo junto a la Cruz Roja en un rastrillaje por tierra”.



Cabe señalar que a través de la sanción de la Ordenanza del Concejo Deliberante de Necochea Número 10.045/19, quedó establecida que la responsable de la organización de la competencia y sus efectos es la Asociación de Guardavidas de Necochea-Quequén.



En su artículo primero establece que “autorizase a la Asociación de Guardavidas Necochea y Quequén A.G.N.Q., representada por el señor Cuenca Ferrufino, Juan Carlos para hacer uso del espacio público desde el Puente Colgante, desde el lado de la ribera Quequén hasta el Complejo Balneario Terraza, para realizar la tradicional carrera de natación de aguas abiertas denominada EIO MAR 10K, el día 11 de enero de 2020, a partir de las 8.30”.



Además explicita ese artículo que “en caso que, por inclemencias del tiempo, los participantes no puedan salir al mar hacia el lado de Necochea, se indicará la salida hacia la izquierda terminando en la playa de Quequén o se realizarán los 10 Km. por el río”.



En el artículo segundo de la ordenanza en el segundo párrafo el Concejo Deliberante indica que la Municipalidad de Necochea no se responsabiliza desde el punto de vista administrativo, fiscal, civico y/o penal”.