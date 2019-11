Controlaron un incendio en un edificio en remodelación del PAMI en el barrio porteño de San Nicolás

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Bomberos de la ciudad de Buenos Aires controlaron hoy un incendio que se produjo en un edificio en remodelación del PAMI, ubicado en avenida de Mayo 801, en el barrio porteño de San Nicolás, informaron fuentes policiales.



Si bien las causas del inicio del fuego estaban bajo investigación, fuentes de bomberos consultadas por Télam señalaron que las llamas se expandieron a raíz de la combustión de una red de lana de vidrio.



El fuego, añadieron, comenzó en la terraza del edificio de 16 pisos, sobre una torre de enfriamiento, donde era combatido por personal de dos dotaciones de Bomberos.



Del operativo también participaba personal de Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Logística.



El incendio se produjo en "un edificio del PAMI que está en refacción, por lo que no estaba habitado y por el momento no hay víctimas", precisaron las fuentes.



Personal del SAME precisó a Télam que recibieron el mensaje de auxilio a las 15.55 y que sólo atendieron a una persona que sufrió una quemadura leve y que se retiró por sus propios medios.



Tras el control de las llamas, los bomberos realizaban tareas de enfriamiento.



Asimismo, las fuentes comentaron que en la obra de remodelación trabajaban unos 50 operarios.



Las llamas pudieron verse minutos después de las 16 horas desde varias cuadras a la redonda, así como las columnas de humo negro que se dispersaron rápidamente por acción del viento.