¡Contundente! La polémica frase de Luis Suárez que lo llevó a recibir críticas

Una polémica de Luis Suárez de hace algunos años salió a la luz en estas horas y volvió a dejarlo en la mira. Uruguay, siendo la única de las 32 delegaciones en el Mundial de Qatar 2022 que no ha logrado convertir goles, tiene la última posibilidad de avanzar. La "Celeste" se juega su futuro el viernes frente a Ghana. Por ello, el "Pistolero" fue recordado sobre lo que pasó en los cuartos de final de Sudáfrica 2010, con su mano agónica.

Cuando le consultaron sobre lo que ocurrió en aquel entonces, donde fue expulsado y el equipo contrario no convirtió el penal en el último minuto, no se guardó nada. "No tengo que pedir perdón, porque yo tapé el balón con mis manos y cometí penal, pero fue el jugador de Ghana el que erró el penal. No yo", fue lo que expresó Luis Suárez, contundente en la gran polémica.

"Pensar que es revancha... algunos de ellos tenían ocho años o doce años en esa época, lo vieron en imágenes. No puedes vivir pensando en el pasado. Se acabaron las especulaciones. Ahora lo que tenemos que hacer es afrontar el último partido como una final", acotó también el exfutbolista del Barcelona y Liverpool, en la última conferencia de prensa que brindaron los charrúas en Qatar.

Luis Suárez, en la mira

Al respecto, el actual DT de Ghana, Otto Addo, había dicho el jueves: "Si el mismo incidente hubiera ocurrido al revés, y Ghana hubiera pasado a semifinales, todo el mundo hubiera dicho ‘vale, es normal que un jugador haga todo lo que pueda para ayudar a su equipo a alcanzar las semifinales’. Eso es lo que quiero de cada jugador, hacer todo lo que pueda para ayudar a su equipo a clasificar, sacrificándose con una tarjeta roja".

"En ese entonces todo el mundo de sintió mal, pero yo en lo único que pienso es en clasificar a la segunda ronda este viernes. Revancha o no, saldremos con la misma determinación y deseo de victoria porque queremos clasificar", sentenció André Ayew, el único que queda de aquella selección ghanesa que se quedó en el camino por la mano de Luis Suárez sobre el final.