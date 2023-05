Contundente: las tajantes palabras de Carlo Ancelotti sobre el Real Madrid

En las últimas horas, Carlo Ancelotti fue más que conciso por el presente del Real Madrid. Tras algunas críticas recibidas por el once que tiene el "Merengue" y cómo puede disputar ambas competencias (LaLiga y Champions League), el entrenador italiano no se guardó nada. En conferencia de prensa, el mencionado calmó a los ansiosos que querían saber sobre la vuelta con Manchester City, ya que primero tiene otro compromiso en el certamen local.

"No, no lo entendería. Hay muchos equipos que eligen los partidos... no es nuestro caso. Quiero preservar los jugadores que están cansados, pero los que están bien saldrán al césped. El equipo de mañana será muy competitivo. No puedo dar el once ahora porque no quiero dar ventaja a mi amigo José Bordalás", comenzó diciendo Ancelotti, sobre el equipo que podría salir en el próximo duelo de LaLiga.

Por otro lado, Carlo también aprovechó para decir lo siguiente: "Courtois va a jugar mañana... y Vini también, no sé si desde el principio pero va a jugar mañana. Claro que tengo que tener en cuenta todo, los jugadores que no juegan y no arriesgar. El partido de mañana nos exige mucho contra un equipo que está luchando por no descender. Necesitamos frescura y energía".

Más análisis de Carlo Ancelotti

"Difícil explicar, pero lo hay. El 'vamos Real, hasta el final'... es como un segundo apellido. Estamos encantados de lo que ha sido capaz de hacer el baloncesto. Muy feliz con esto y a seguir adelante. El partido del martes no es el tema que tenemos en la cabeza hoy, pero fue un partido que tuvo muchas facetas. Con el ojo en la faceta defensiva y en la ofensiva estuvimos bien", sostuvo el DT italiano del Real Madrid.

"El foco es el partido de mañana. Estamos bastante bien. Tenemos algunas dudas con algunos futbolistas que recibieron golpes en el partido del martes. Regresa Ceballos y Mendy, que pueden jugar mañana. El equipo está bien y motivado para ganar mañana. Los partidos tienen la exigencia de jugar lo mejor que podemos... y ganarlos. Un buen partido mañana te mantiene en buena dinámica", cerró Carlo Ancelotti.