Convenios entre la universidad Isalud y Corrientes para capacitar a directores de hospitales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex ministro de Salud de la Nación y rector de la universidad Isalud, Ginés González García, firmó hoy en Corrientes una serie de convenios con el gobernador, Gustavo Valdés, para capacitar a directores de hospitales y enfermeras de la provincia, según informaron en un acto desarrollado en la sede del Poder Ejecutivo provincial.



"Vamos a formar 40 directores de hospitales, con un curso de 250 horas, que equivale a siete meses y a capacitar como profesionales a 200 enfermeras", resumió González García tras firmar con Valdés los convenios que unen a Isalud con la provincia de Corrientes.



“Es un honor hacer esta gestión junto a la Escuela de Gobierno de Corrientes para ayudar a los hospitales que tienen una realidad compleja y difícil”, indicó González García.



Y añadió que “muchas veces se piden mejoras tecnológicas en los centros de salud pero es fundamental invertir en capacitaciones para los que tienen que manejar esos equipos”.



Los convenios también contemplan una articulación con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), a partir de lo cual González García indicó que "con el gremio nos propusimos mejorar la calidad y profesionalizar a las enfermeras, por lo que es un doble orgullo, pues nunca hicimos políticas partidarias sino sanitarias”.



A su vez, el mandatario provincial dijo que lograr un mejor sistema en la salud pública “atañe no solo al Estado sino también a los sindicatos y organizaciones no gubernamentales”.



Y enfatizó que en la Argentina se puede decir "con orgullo que la salud pública es de libre acceso para cualquier habitante”, e insistió en implementar políticas de accesibilidad a las personas de menores recursos y a los sectores más vulnerables.