¿Conviene tener paneles solares en hogares particulares?

La generación distribuida es el uso de fuentes renovables como el sol, el viento, el agua en cauces de río, la biomasa, el viento, entre otros, para generar energía eléctrica para el autoconsumo y para la inyección de la energía excedente en la red de distribución. En San Juan, la principal fuente que utilizan los que eligen este sistema es la energía solar, a través de paneles solares. Esta actividad está regulada por la Ley N.º 27.424, que define cada concepto importante para la actividad y su articulación. En este sentido, DIARIO HUARPE se preguntó: ¿es redituable instalar estos equipos en hogares particulares?

Actualmente, en la provincia son alrededor de 43 usuarios particulares que cuentan con generación distribuida. Y una de las quejas comunes entre ellos es que no conviene económicamente, ya que el costo de instalación inicial es muy elevado y, además, el pago que brinda Energía San Juan por la energía inyectada es relativamente poco. DIARIO HUARPE habló con Rubén Pontoriero, un usuario sanjuanino de generación distribuida, quien explicó que hoy por hoy no es rentable económicamente.

Los paneles solares funcionan en el día, cuando hay sol. Foto: Gentileza.

Pontoriero indicó que, para instalar el equipo, que está compuesto por el generador de energía renovable (paneles solares en el caso de San Juan), en el equipo de acople la red (el inversor) y el medidor bidireccional (tecnología que permite registrar y medir la energía consumida e inyectada a la red de distribución) hay que invertir entre USD 10.000 y USD 15.000.

A través de este equipo, según este usuario, se puede abastecer a toda su residencia de energía eléctrica, almacenarla y la electricidad excedente se “inyecta” a la red de distribución. Esto funciona, puntualmente, en San Juan, los días en los que los paneles solares reciben energía solar. Es decir, durante los días soleados. El sistema funciona, pero él dice que no hay rentabilidad porque, además del gasto inicial, no se amortigua el gasto en el proceso de producción.

“A los usuarios generadores nos pagan solo una tercera parte de lo que se paga en los parques de energías renovables por la electricidad que producimos. Encima, tenemos que pagar nuestras boletas de igual manera”, explicó.

Los equipos dentro de la casa. Foto: Gentileza.

Lo que Pontorierio quiere decir es que, la relación entre lo que tiene que invertir y el “ahorro” que hace en energía renovable, no se ve reflejado en el gasto económico que hace. “Yo puse este sistema porque quería tener una casa sustentable y porque se me quemaban constantemente los electrodomésticos, por eso, del funcionamiento no me puedo quejar. Pero sí puedo decir que económicamente no nos conviene”, dijo.

Qué dice el ente regulador sobre esta situación

DIARIO HUARPE habló con Roberto Ferrero, referente del Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE) de la provincia, quien admitió la situación. Sin embargo, explicó que esto sucede porque la energía está ampliamente subsidiada en la provincia.

“Acá en San Juan, la energía está subsidiada en un 70% y los usuarios pagan solo un 30%. Hoy por hoy, no conviene en los hogares particulares porque el gasto inicial es muy grande a comparación de lo que tienen que pagar de electricidad”, planteó.

Sin embargo, el funcionario dijo que, con las nuevas directivas del gobierno nacional de ir quitando poco a poco subsidios, puede ser que un futuro convenga instalar este tipo de equipos. Aclaró que esta política es meramente nacional, ya que la provincia continúa con la decisión de subsidiar fuertemente la energía eléctrica.

“Los usuarios - generadores que tienen estos equipos de energía distribuida tienen que seguir pagando su boleta porque hay que seguir manteniendo la red de distribución. Si dejan de pagar, alguien tiene que mantenerla y casi siempre termina siendo el usuario que no tiene USD 15.000 para invertir. Eso nunca va a pasar acá”, planteó Ferrero respecto a la queja de quienes cuentan con esta tecnología y deben seguir pagando las boletas de servicio.

Una reunión en el EPRE en la que se habló sobre generación distribuida. Foto: DIARIO HUARPE.s

El referente de EPRE indicó que hay una confusión muy grande respecto a esto, porque en diferentes países se intentó aplicar que, si los usuarios generaban cierta cantidad de energía, la inyectaban y consumían la misma cantidad, no debían pagar boleta. Según dijo, esto produjo efectos muy graves, ya que siempre terminaba pagando aquel que menos tiene.

Finalmente, Ferrero dijo que a quienes sí les conviene actualmente, son a las grandes empresas o a algunos productores, ya que sí les cierra económicamente el número. Esto es porque ellos pagan la factura plena, sin ningún tipo de subsidio. Entonces, el ahorro que les representa la generación distribuida es considerable en relación con las mega boletas que deben pagar.

Además, ellos tienen que emitir certificados de reducción de huellas de carbono para demostrar en el 2030, que efectivamente redujeron su emisión, y poder seguir exportando sus productos. Esta política es parte de la Agenda 2030, que prevé que las empresas deberán reducir sus emisiones para poder seguir exportando y produciendo para ese año.