Convocan a la industria petrolera para delinear medidas para la coyuntura y el futuro de Vaca Muerta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Gobierno nacional y la provincia de Neuquén realizarán la semana próxima una convocatoria al diálogo a la cadena de valor productiva de Vaca Muerta, en la cual se planteará a las operadoras petroleras no generar nuevos despidos durante 90 días como parte de los compromisos para alcanzar nuevos acuerdos para la industria.



Así lo planteó esta tarde el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, al cerrar el tradicional almuerzo del Día del Petróleo que se realizó en el Hotel Sheraton de Retiro, al que asistieron los principales directivos de las empresas del sector, y de la que no pudieron participar el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ni su secretario de Energía, Sergio Lanziani.



En un contexto de expectativa sobre las primeras medidas que permitirán delinear la política del gobierno de Alberto Fernández para el sector hidrocarburífero, Gutiérrez expresó a los ejecutivos que encontró en las nuevas autoridades "la máxima predisposición de apertura al diálogo y para construir políticas publicas, convencido de la importancia del rol estructural y estratégico que tiene Vaca Muerta para el país".



Después de sus primeros encuentros con los nuevos funcionarios, Gutiérrez anunció que "a partir de la semana que viene" van a convocar a los distintos actores de la industria, operadoras, pymes y sindicatos, para "dialogar en una mesa las medidas que tienen que ver con las futuras políticas para superar la coyuntura pero también el plano estratégico de Vaca Muerta".



El anuncio, si bien aún no se conoce el formato que le dará el Ministerio de Desarrollo Productivo, tiene como antecedente inmediato la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta que lanzó el ex presidente Mauricio Macri.



Entre los presentes en el almuerzo se encontraban el CEO de YPF, Daniel González -horas antes de la reunión de directorio de la que se espera surja el nuevo presidente de la compañía-; el presidente de Tecpetrol, Carlos Ormaechea; el presidente de Shell Argentina, Sean Rooney; el country manager de ExxonMobil, Daniel De Nigris; y el presidente de Raizen, Téofilo Lacroze, entre otros ejecutivos de la industria.



En su breve discurso, el gobernador neuquino aseguró que hay empresas que "están esperando reglas de juego claras, certidumbre, seguridad jurídica y económica para llevar adelante las inversiones comprometidas" y que en conjunto para la formación se estiman en unos 180.000 millones de dólares.



Para Gutiérrez, Vaca Muerta está en condiciones de "avanzar rápidamente para producir y exportar hasta 250.000 barriles día de petróleo sin necesidad de construir ni un solo nuevo oleoducto, pero para esto es necesario construir nuevos acuerdos".



"Estamos convencidos de las necesidades que requiere la industria para fortalecer y acelerar el desarrollo de Vaca Muerta: respetar los precios en boca de pozo de los hidrocarburos que se producen en la Argentina, eliminar el cepo cambiario para la actividad y construir reglas de juego estables, normativas estables y equitativamente comparativa con las demás cuencas", afirmó.



Ante más de mil personas, el gobernador se comprometió a, tras llevar adelante las reuniones anunciadas con las máximas conducciones de las empresas que operan en el país, "sentarse juntos al Gobierno nacional y provincial con las máximas autoridades de las empresas internacionales" en busca de confirmar las inversiones anunciadas y buscar las nuevas que generen el desarrollo de la formación.