Convocan en el Coloquio de IDEA a acordar temas para avanzar en el desarrollo del paísar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente del 55to. Coloquio de IDEA, Federico Procaccini, aseguró hoy que la convocaría de la reunión, bajo el lema "A los hechos" apunta convocar a los líderes empresariales, políticos y gremiales, "a acordar tres o cuatro temas", para avanzar en el desarrollo del país. Tenemos que dejar de seguir con los pronósticos de alto vuelo, para bajarlos a la realidad, 'a los hechos', que es el lema de este Coloquio", dijo Procaccini antes de la apertura formal del Coloquio, que comienza esta noche en Hotel Sheraton de Mar del Plata, durante un breve encuentro con la prensa. Según los empresarios, "estabilidad institucional, reglas de juego claras, una economía sustentable, generación de empleo ahora, y futuro, y un desarrollo inclusivo, con educación, son los principales temas de este encuentro al que hemos invitado a representante de todas las vertientes". Procaccini explicó que "antes de las PASO", habían invitado a los candidatos con mayores posibilidades de ser electos en octubre, es decir, al Presidente Mauricio Macri, quien cerrará el encuentro a través de una videoconferencia, a Roberto Lavagna, de Consenso Federal, quien se presentará mañana al mediodía y a su par del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien no asistirá a la cita. "Entendemos que las agendas están muy apretadas para esta fecha, pero nosotros siempre hacemos el Coloquio en esa semana", dijo el empresario, a modo de justiciar las ausencias y la decisión de no modificar el cronograma trazado por la entidad. Por su parte el presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Gastón Remy, dijo que la convocatoria "es amplia, con sindicalistas y representantes de distintas vertientes" políticas. Remy apuntó a que IDEA "no es una entidad gremial empresaria" sino una convocatoria desde la mirada de los hombres de negocios "a analizar las distintas opciones para el desarrollo del país. Los empresarios formularon estas declaraciones horas antes del comienzo formal del Coloquio que será a las 20:30 con las palabras de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.