COP25: afirman que hay optimismo de lograr en las próximas horas un documento final de la cumbre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La presidencia de la Cumbre del Clima que se realiza en Madrid espera que se pueda alcanzar en las próximas horas un acuerdo para la redacción de un documento final, según el coordinador chileno Andrés Landerretche, quien dijo -en rueda de prensa- que aunque es difícil anticipar "no se saldrá sin un buen resultado" de esta Cumbre, cuyas sesiones están previstas que concluyan este viernes.



Landerretche afirmó que continuarán las discusiones y "existe optimismo", pese a que persisten las diferencias en asuntos como el carbono.



El ambiente en la última jornada de la Cumbre del Clima estuvo cargada de prisas, expectación y nerviosismo entre los periodistas, ávidos de noticias sobre el curso de las negociaciones, y los grupos de activistas, que temían que no se llegue a consensuar un documento, señaló la agencia Efe.



Desde primera hora de la mañana crecía la presión a las puertas de esta XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) en el recinto ferial de Madrid, donde activistas de Greenpeace desplegaban pancartas ante la falta de compromiso y de ambición que atisbaban ya en días previos.



Y si bien la agenda de la Cumbre indicaba el cierre para este viernes, todo apuntaba a que la jornada sería muy larga y podía sobrepasar la madrugada o que, incluso, las negociaciones se prolonguen durante el fin de semana, según diversas fuentes de la negociación, ahora desmentidas por Landerretche.



Consensuar medidas globales contra la crisis climática no es una tarea fácil. Los negociadores intentan allanar el camino en la búsqueda de acuerdos en esta conferencia, que es un paso crucial antes de la entrada en funcionamiento del Acuerdo de París en 2020, pero la realidad de las discusiones en esta cumbre es que existen "tensiones" y dos bandos claramente definidos.



Uno quiere avanzar, pero otro prefiere ir lento, como advirtió ayer la ministra española en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, coanfitriona junto al gobierno chileno de esta COP25 y una de las "facilitadoras" de impulsar las discusiones.



Las decisiones en estas cumbres climáticas requieren del consenso de todas las partes y eso ralentiza cualquier pequeño avance, que necesita para prosperar el apoyo global, insistieron a Efe fuentes cercanas a la negociación.