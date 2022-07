Copa América femenina: hora, TV y formaciones de Argentina vs. Uruguay

Este viernes 15 de julio, Argentina y Uruguay tendrán un más que entretenido compromiso deportivo. Ambos seleccionados femeninos se verán las caras, por la tercera jornada del Grupo B en la la Copa América. Dicho encuentro se llevará a cabo en el Estadio Centenario de Armenia, a partir de las 18:00 horas de ambos países. Sin lugar a dudas, un clásico que seguramente dejará mucho para hablar.

En relación al camino de la "Albiceleste", hay que resaltar que llega a este compromiso después de golear por 4-0 a Perú en su segunda presentación en la competencia. Los tantos fueron de Eliana Stabile, Florencia Bonsegundo, Yamila Rodríguez y Érica Lonigro. De esa forma, actualmente la Selección Argentina se ubica en la tercera posición del Grupo B, con 3 unidades a su favor. Ahora, va por otra victoria.

En cuanto a la realidad de las "Charrúas", las mismas vienen de ser derrotadas por 3-0 ante Brasil en lo que fue su segunda derrota al hilo. En lo que va del certamen, Uruguay no ha podido ganar y pretende amargar la ilusión del seleccionado argentino en este nuevo choque. De esa manera, actualmente están posicionadas en el quinto escalón del Grupo, aún sin poder sumar puntos.

Posibles formaciones

Argentina: Vanina Correa; Julieta Cruz, Agustina Barrozo, Aldana Cometti, Eliana Stabile; Romina Núñez, Ruth Bravo, Daiana Falfán, Yamila Rodríguez, Flor Bonsegundo; y Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova.

Uruguay: Sofía Olivera; Rocío Martínez, Lorena González, Daiana Farías, Sofía Ramondegui, Luciana Gómez; Mariana Pion, Pilar González, Pamela González, Esperanza Pizarro; y Carolina Birizamberri. DT: Ariel Longo.

Horarios y transmisión de Argentina vs. Uruguay

Argentina: 18.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go.

Uruguay: 18.00 horas por DirecTV Sports, DirecTV Go y Dexary.

Brasil: 18.00 horas (Sin TV).

Chile: 17.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go.

Paraguay: 17.00 horas por Copa América YouTube.

Bolivia: 17.00 horas por Canal a confirmar.

Venezuela: 17.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go.

Colombia: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go.

Ecuador: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go.

Perú: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go.