Copa Libertadores: Hora, TV y formaciones de Boca Juniors - Corinthians

En la noche de este martes 17 de mayo, Boca Juniors recibirá a Corinthians en una disputa más que vital para ambos. Los dos grandes del continente chocarán en La Bombonera por la quinta fecha del grupo E de la Copa Libertadores de América. El Xeneize debe ganar para seguir soñando con estar en los octavos de final, como así también el conjunto brasileño. Por eso, habrá un show garantizado, con dos cuadros que saldrán con todo.

Boca quiere alcanzar la cima, mientras que el Timao podría asegurar la clasificación en caso de quedarse con la victoria. Después de lo que fue el triunfo por penales ante Racing por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, los de Sebastián Battaglia llegan un tanto más relajados. Sin embargo, no dejan de lado que el domingo tendrán la final ante Tigre. Ante ese marco, este cotejo de Copa Libertadores tendrá que ser más inteligencia que juego.

Cabe resaltar que Corinthians es el actual líder del grupo E con 7 puntos a su favor. A continuación sigue Boca con 6, mientras que Deportivo Cali va cerca con 5 y Always Ready cierra con sus 4. De esa manera, los dirigidos por Battaglia tienen bien en claro que ganar es la única opción para tener ventaja en el próximo compromiso duelo de local contra el elenco colombiano. Ahí es donde se definirá todo.

Para destacar, Deportivo Cali se medirá con Always Ready el próximo jueves 19 desde las 23 horas, en un partido que claramente influye en las aspiraciones coperas de Boca Juniors. Si el Xeneize gana y los colombianos son derrotados, se asegurará el pase a octavos de final. Según las estadísticas vistas hasta este momento, las cosas parecerían ir para los cafeteros. Sin embargo, todo puede suceder en los noventa minutos.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez o Cristian Medina; Óscar Romero; Eduardo Salvio y Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.

Corinthians: Cassio; Joao Victor, Raúl Gustavo y Fábio Santos; Renato Augusto, Maycon, Du Queiroz y Lucas Piton; Willian, Gustavo Mantuan y Jó o Róger Guedes. DT: Vitor Pereira.

Transmisión y horarios

Argentina: ESPN Premium y STAR Plus. / 21:30 horas.

Bolivia: STAR Plus. / 20:30 horas.

Brasil: STAR Plus, NOW NET e Claro, ESPN, GUIGO, SBT. / 21:30 horas.

Chile: ESPN y STAR Plus. / 20:30 horas.

Colombia: ESPN y STAR Plus. / 19:30 horas.

Ecuador: ESPN y STAR Plus. / 19:30 horas.

Paraguay: ESPN y STAR Plus. / 20:30 horas.

Perú: ESPN y STAR Plus. / 19:30 horas.

España: DAZN. / 02:30 horas.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT. / 20:30 horas.

Uruguay: ESPN y STAR Plus. / 21:30 horas.

Venezuela: ESPN y STAR Plus. / 20:30 horas.

Datos de Boca Juniors vs. Corinthians

Árbitro: Christian Ferreyra, de Uruguay.

Estadio: La Bombonera.