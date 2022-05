Copa Liga Profesional: Hora, cómo ver y formaciones de River - Tigre

Este miércoles 11 de mayo, River Plate recibirá a Tigre en un compromiso que pondrá los pelos de punta. El Millonario quiere avanzar a las semifinales de la Copa Liga Profesional 2022, pero el Matador no se lo dejará nada fácil. En el Estadio Mas Monumental, los de Marcelo Gallardo tienen la intención de defender los tres puntos en casa, ilusionados con conseguir otro título más.

Si bien Tigre viene de perder 2 a 0 con Boca en la última jornada del campeonato, han tenido una temporada espectacular y no han demostrado demasiadas falencias. Por ese motivo, los propios jugadores del Matador están fuertes para dar el batacazo en Núñez. Adelante estará uno de los cuadros más temidos del país, pero, no obstante, ya aseguraron que no irán con mentalidad de ser inferiores.

"Le jugamos de igual a igual a cualquiera. Somos un equipo de chicos con ilusiones, con un pensamiento colectivo que por ahí superan a ciertas individualidades. Ahora quiero ir por más. Varios equipos están afuera, algunos están de vacaciones hace tres semanas y nosotros estamos peleando, luchando y tratando de ser competitivos", fue lo que dictó en las últimas horas Pablo Magnín, goleador de Tigre.

Cabe resaltar que en la otra semifinal ya están esperando Boca y Racing. La Academia goleó a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda por 5 a 0, mostrándose muy superiores y colocándose como serios candidatos a pelear por el título. En frente, el Xeneize cambió por completo la cara ante Defensa y Justicia en La Bombonera, mostrando muy buen fútbol y consiguiendo un 2 a 0 cómodo para lo que viene.

Posibles formaciones

River: Franco Armani, Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz, Tomas Pochettino, Esequiel Barco y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Gonzalo Marinelli, Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto, Ezequiel Fernández, Sebastián Prediger, Cristian Zabala, Facundo Colidio o Alexis Castro, Ijiel Protti y Pablo Magnín. DT: Diego Martínez.​

Información de River vs. Tigre

Fecha: Miércoles 11 de mayo de 2022.

Horario: 21.30 (hora de Brasil y Argentina), 02.30 (España), 18.30 (México).

Estadio: Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro VAR: Diego Penel.