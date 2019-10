Cornejo: A Alberto Fernández "lo incomodó" debatir el tema de la corrupción

Hace 1 hora

El gobernador de la provincia de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Nacional, Alfredo Cornejo, afirmó hoy en San Luis, que "no hay enamoramiento por Alberto Fernández" en la sociedad, confió en que se puede dar vuelta el escrutinio y señaló que en el debate el candidato del Frente de Todos se mostró "incómodo" cuando se trató el tema de la corrupción en el gobierno kirchnerista.



Cornejo consideró que en el debate entre los candidatos a presidente a Fernández "lo incomodó" el planteo sobre la corrupción ya que no puede decir que "no conoce nada, que no estuvo, que no sabía nada", sobre la corrupción durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.



Agrego que "estuvo bien" el presidente Macri en plantear el tema que estaba "tan escondido" en la opinión pública y subrayó que el encuentro dejó un "balance positivo" para Juntos por el Cambio.



El gobernador mendocino expresó estos conceptos en San Luis donde brindó una conferencia de prensa en la sede de la Unión Cívica Radical (UCR) junto a los candidatos a diputados nacionales por San Luis, Alejandro Cacace y Eugenia Gallardo.



Agregó que, si bien Fernández "sacó un porcentaje alto de votos, no es un contrato de adhesión de los argentinos a su candidatura porque sí" y que en Argentina "no está definida ninguna elección".



"Creo que hubo un resultado categórico el 11 de agosto, sobre quién es mayoría y quién tuvo menos apoyo", aclaró, pero también es cierto que "no hay un enamoramiento con Alberto Fernández".



El gobernador interpretó esa elección como "una señal de rechazo al gobierno", por lo que creen que es factible que se "dé vuelta" el domingo próximo.



En el plano local, Cornejo que vino a dar su explícito apoyo a la candidatura a diputado Nacional de Alejandro Cacace, afirmó que sería "sano para San Luis" que haya un equilibrio de fuerzas, y que le den una posibilidad a la "actual oposición" de tener resultados buenos en la próxima elección.



Con respecto a la postura de la UCR dentro de Cambiemos, Cornejo aseguró que en el caso de imponerse e la reelección del presidente Macri, la UCR pedirá al interior de la fuerza un "diálogo más horizontal" y las decisiones no se tomen desde un único partido sino "participar de esas deliberaciones".



En el caso de que triunfo Alberto Fernández, Cornejo indicó que cree que es "imprescindible mantener a Cambiemos unidos", para que haya alternancia en Argentina y que el radicalismo "va a colaborar con eso", ya que gobernadores, diputados nacionales y senadores "creemos que debemos mantener unida la fuerza".