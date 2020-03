Coronavirus: el Gobierno declaró la emergencia sanitaria por un año

El presidente Alberto Fernández firmó esta tarde el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la emergencia sanitaria a nivel nacional por un año. Incluye la obligatoriedad de la cuarentena para los argentinos que aterricen en el país provenientes de las "zonas afectadas" por la pandemia de COVID-19.

Esto incluye a todos los países de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, e Irán.

El decreto se remite a las penas ya previstas en el Código Penal para quienes no cumplan con la obligatoriedad de la cuarentena. El artículo 205 establece pena de prisión de 6 meses a 2 años "al que viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia" y el 239 que reprime "con pena de prisión de 15 días a un año al que resiste o desobedece a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le preste asistencia o requerimiento en virtud de una obligación legal".

Las personas infectadas, las que tuvieron "contactos estrechos" -con familiares y amigos- y las que aparecen con la condición de "casos sospechosos" deberán permanecer aisladas durante 14 días. El aislamiento podrá modificarse de acuerdo a lo que decida el Ministerio de Salud, que encabeza Ginés González García.

Deberán permanecer aislados "quienes arriben al país habiendo transitado por zonas afectadas". Y estarán obligados a brindar "información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción".

Los extranjeros no residentes que no cumplan con estas normas no podrán ingresar ni permanecer en el país, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria.

Fuente: DIARIO HUARPE y La Nación.