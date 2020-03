Coronavirus: el ministro de Minería de San Juan y Alberto Hensel están aislados

El secretario de Minería Alberto Hensel y el ministro provincial de la misma cartera, Carlos Astudillo, quedaron aislados tras participar de una convención en Canadá, donde un integrante dio positivo en el control de coronavirus.

Ambos funcionarios indicaron a DIARIO HUARPE que están "bien de salud" y que no tuvieron síntomas compatibles con la enfermedad, que ya produjo 2 muertes y 31 contagios en el país.

"Lo hice por prevención ni bien llegué, porque no venimos de una zona de riesgo", dijo Hensel.

El secretario está en su casa de San Juan y desde allí trabajará hasta el miércoles, cuando se complete la cuarentena de 14 días.

El ministro sanjuanino también dijo que se aisló hace 9 días por recomendación de Salud Pública y que tomó todas las medidas para cuidar a su familia.

"Me hicieron unos análisis y recién me llegaron. No tengo nada", informó.

El 2 y 3 de marzo Hensel y Astudillo participaron de la Feria Minera de Toronto (PDAC 2020) adonde asistieron 23.000 personas, entre ellos inversores y personalidades destacadas de la minería.