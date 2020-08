Coronavirus en San Juan: 30 personas dieron positivo en los hisopados

Los casos confirmados de coronavirus en la provincia de San Juan continúan en ascenso. Así lo confirmó la jefa de Epidemiología de Salud Pública, Mónica Jofré, en una conferencia de prensa virtual.

Hasta ayer, los casos totales desde el inicio de la cuarentena en suelo sanjuanino era de 130 casos positivos, pero Jofré comentó que se sumaron 30 más según los últimos análisis de hisopados que se realizaron en pacientes de los distintos puntos de la provincia.

"En estos 30 tenemos personas que son personal de salud, contactos estrechos, un transportista y algunos domicilios de los rastrillajes que se vienen haciendo en las diferentes zonas", comentó la doctora.

Por otra parte, se refirió a la situación los adultos mayores que estaban en un geriátrico y fueron trasladados a los hospitales Guillermo Rawson y Marcial Quiroga. "Tenemos 2 en buen estado en el Rawson y 4 en Marcial Quiroga", comentó Jofré. Además, especificó que hay 1 niña (no trascendió su edad) que es confirmada de Covid-19.

Respecto de los demás pacientes que se encuentran internados en el Hospital Doctor Guillermo Rawson, hay en Terapia Intensiva Covid actualmente 8 personas, de los cuales 4 están con asistencia mecánica respiratoria y 4 pacientes graves sin necesidad de asistencia mecánica respiratoria..

En tanto que en el sector Clínica Médica Covid-19 se encuentran 7 pacientes internados con estado médico moderado.

Un dato estadístico importante, es que el rango etario que más se ha visto afectado ronda los 40 años de edad.

Caso cero

Respecto de la investigación para encontrar el nexo epidemiológico de los casos que desataron el brote por conglomerado en Caucete, Jofré dijo que aún no se ha podido establecer. "No pudimos encontrar todavía el caso cero. Nosotros nos vamos a centrar ahora en el control de brote donde lo tenemos localizado ahora, para que no se siga diseminando", afirmó la titular de Epidemiología.

En esta línea, especificó que "una vez que esté controlado el brote, vamos a ir para atrás a ver si podemos (hallar el caso cero), pero ahora es principal controlar el brote y que los conglomerados estén controlados para que el virus no siga circulando".

Asintomáticos

Sobre los casos que han dados positivo en los últimos días, Jofré especificó que "hay mayor cantidad de asintomáticos" y en esta sentido mencionó que "a veces pueden haber transitado síntomas muy leves como un dolor de garganta o un 'moquito' (sic), pero en general son asintomáticos".

Invitación a cuidarse

La doctora Jofré aclaró que si bien existe transmisión de coronavirus por conglomerado, "ya tenemos el virus". Y pegado a esto invitó a todos los sanjuaninos a que cumplan con la nueva cuarentena, ya que "nos invita a un reto que es un compromiso de todos de actuar con responsabilidad y cumplir".

"No nos favorece si la persona sale por algo que no es indispensable o urgente porque mientras la gente circule, el virus va a seguir circulando", aseveró la cara más visible de los partes sanitarios por Covid.

Cerró diciendo: "Demostremos que podemos ser capaces, que somos responsables, que no tengamos que salir el día de mañana con miedo mirando si el que va al lado está contagiado".