Cossa celebra la sede del Teatro del Pueblo como "ícono de la escena independiente"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dramaturgo Roberto "Tito" Cossa, titular de la Fundación Carlos Somigliana desde la que se propició que el Teatro del Pueblo inaugure el viernes su sede propia tras 89 años de actividad itinerante, consideró que el emprendimiento “afirma la identidad y la presencia de un ícono del teatro independiente que es un fenómeno cultural único en el mundo que tiene Buenos Aires”.



“El Teatro del Pueblo es una referencia que nosotros recibimos de la gente del teatro y todos los que hacemos teatro independiente nos reconocemos en ese faro fundado por ese obstinado anti-fascista de Leónidas Barletta”, subrayó Cossa durante una entrevista con Télam.



La sala nació en lo que había sido una lechería del Bajo porteño, de donde fue corrido por la construcción de la avenida 9 de Julio; pasó por el viejo teatro San Martín, de donde fue desalojado en 1943; y recaló en una sala de Diagonal Norte 943, donde funcionó hasta hace pocos meses.



A partir del viernes a las 13 el Teatro del Pueblo inaugurará su nueva y definitiva sede en Lavalle 3636, en la zona porteña de Abasto, un día después (cuando Cossa celebre sus 85 años) estará abierto de 12 a 24 para la comunidad teatral y a partir de febrero lanzará su programación con el estreno de “Solo queda rezar”, primera obra escrita junto a su hijo Mariano.



El nuevo complejo contará con dos salas (Carlos Somigliana y Teatro Abierto, con capacidad para 110 y 60 espectadores, respectivamente, y espacios para personas con movilidad reducida).



Cossa relató que la decisión de otorgarle una casa al Teatro del Pueblo “se tomó hace dos años en tiempos muy difíciles y cuando parecía imposible hacerlo, pero lo logramos conjugando el aporte de los organismos estatales, una colecta popular y alguna colaboración nuestra”.



El autor de clásicos del teatro argentino que en varios casos llegaron al cine, sostuvo que la actividad del teatro independiente en Buenos Aires “surge de una especie de voluntad y energía de los jóvenes que lleva a que tengamos 170 salas reconocidas y registradas pero cerca de 300 espacios donde se puede ver teatro”.



“Se trata de un fenómeno solidario y novedoso porque la plata no puede ser el motor que sostenga todo eso”, abundó el autor de “Nuestro fin de semana”, “Tute cabrero”, “El viejo criado”, “La nona”, “Gris de ausencia”, “Yepeto”, “Angelito” y “Pingüinos”.



El creador indicó que la escena independiente “tiene una gran calidad profesional y es un pequeño espacio desde donde se puede enfrentar al fascismo y a las dictaduras. Allí se da una reacción ante la oscuridad cultural como, por ejemplo lo fue Teatro Abierto en plena dictadura militar”.



Al respecto, precisó que “el teatro sobrevivió como espacio de resistencia porque es grupal y eso hace que te sientas más apoyado, más seguro. Aunque como herramienta de transformación es minoritaria, no le llega a las clases bajas, es un arte de las clases medias y de poca clase media”.



A esa mirada atribuyó su carta abierta el presidente electo Alberto Fernández en la que se ofrece a ser parte de un movimiento solidario porque, dijo, “venimos de cuatro años de un gobierno con una tremenda exaltación del individualismo y la meritocracia”.



“La verdad es que estoy viejo y amargado por la desaparición de esos sueños de un mundo socialista y solidario y en la etapa que se abre me ofrezco a lo que sea: Alfabetizar, poner unos mangos”, se explayó.



La sede del Teatro del Pueblo y su programación tendrá para la familia Cossa un ingrediente adicional ya que la primera obra que subirá a escena allí será “Solo queda rezar”, primera compartida entre padre Tito e hijo Mariano.



Al respecto el progenitor contó que “tenemos otras nueve obras compartidas porque trabajar juntos es una experiencia muy buena que afirmó en el trabajo el tipo de relación que nos une. En este caso confirma el nivel autoral de Mariano porque en la que estrenaremos en febrero hay más escritura de él que mía”.



“Solo queda rezar”, con dirección general de Andrés Bazzalo y actuaciones de Luis Longhi y Carlos Weber, se anuncia como una comedia filosófica de la que Roberto apenas quiso anticipar que “es una reflexión sobre el mundo que vivimos y el mundo ideal a partir de un futuro maravilloso”.