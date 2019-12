Coudet confía en que Racing pueda muestrar "para qué está" en la final de mañana ante Tigre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Racing Cub, Eduardo "Chacho" Coudet, aseguró hoy que no vive la final de mañana contra Tigre en Mar del Plata por el Trofeo de Campeones a modo de cierre de ciclo, sino que está "enfocado" en vencer a "un gran rival", y expresó su confianza en que el equipo pueda demostrar "para qué está" y quedarse con un nuevo título.



Coudet, quien dejará el club de Avellaneda tras el encuentro, que se disputará desde las 19.10 en el estadio José María Minella, señaló que "ojalá se dé un gran partido", y que recién pensará en sus dos años en el club "a partir de que termine" la final con Tigre.



"No pienso brindarle una importancia como cierre personal. Ahora estoy enfocado en el partido. Es una final, vamos a enfrentar a un gran rival y a un gran entrenador", dijo Chacho, durante una conferencia que brindó junto al delantero Darío Cvitanich en el estadio mundialista, tras el reconocimiento del terreno realizado tanto por el plantel de Racing como por el de Tigre.



El entrenador, quien podría continuar su carrera en el Inter de Porto Alegre tras el partido en Mar del Plata, consideró de todos modos que su paso por la "Academia" han sido "dos años muy buenos" y "que seguramente pueda pensar en un montón de cosas en casa a partir de que termine el partido".



"Dejo un gran plantel, muy buenos jugadores y mejores personas. Vivo los momentos y soy un agradecido a este plantel. Ya me sentaré más tranquilo a hacer una evaluación. Me sentaré con tranquilidad, lo miraré de lejos y desde otra óptica", señaló.



El entrenador prefirió no opinar sobre el desembarco de Sebastián Beccacece como técnico tras su salida: "Yo no soy quien para analizar a nadie".



Racing, campeón de la Superliga 2018/19, llega a este duelo con Tigre, ganador de la Copa de la Superliga, con una larga lista de jugadores lesionados y con problemas físicos, entre ellos su emblema, Lisandro López.



Sobre su situación particular, Coudet dijo que López "está mucho mejor, y que ha evolucionado bien", aunque no confirmó si formará entre los titulares.



En cuanto al presente del equipo, se mostró confiado en que el equipo pueda mejorar su desempeño tras la caída 1 a 0 ante Lanús por la 16ta fecha de la Superliga, y dijo que ese tipo de resultados forma parte de lo que ha sido "un torneo irregular para muchos equipos", que están "apretados en cuatro o cinco puntos".



"Mostramos una cara que no queríamos mostrar, pero nos olvidamos de mencionar que hacía 12 partidos que Racing no perdía. Siento que cada vez que nos ha tocado perder hubo un gran dramatismo", analizó.



Destacó además que cada vez a Racing no le fue bien, "este plantel resurgió y mostró para qué está", y en ese sentido, aseguró: "No tengo dudas de que a volver a hacerlo".



Cvitanich, dijo por su parte: "Tenemos equipo para poder mostrar una cara mejor que el último partido. Trabajamos en la semana para volver a recuperar ese juego que por momentos nos faltó, y la intensidad que este equipo suele tener".