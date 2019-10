Coudet: "Hicimos un partido inteligente" admitió el DT

El director técnico del Racing Club, Eduardo Coudet, se mostró muy conforme con sus dirigidos, tras la victoria por 1 a 0 ante Boca Juniors, remarcando que su equipo "hizo un partido inteligente" ante el puntero de la Superliga, al comenzar la décima fecha.



"Hicimos un partido inteligente frente al puntero y en su casa" analizó el entrenador de la 'Academia', que ahora está a dos puntos de la vanguardia.



"Ya en el primer tiempo pudimos acoplarnos mejor, acomodarnos mejor en el campo, Boca subió la linea en el segundo, pero así y todo no lo sufrimos, no recuerdo situaciones de riesgo", indicó



"Fue un gran esfuerzo de todo el equipo, quizás nos falto un poco de precisión, pero también corrimos mucho para neutralizarlos, hicimos un gran partido", insistió el ex entrenador de Rosario Central y Tijuana de México.



"El plantel va recuperando su mejor cara, la que tuvo en el torneo anterior, una lástima la lesión de Sigali, un golpe muy fuerte, pensamos que no es tan grave aunque tendrá un par de semanas de recuperación. crei que era para (tarjeta) roja", dijo el DT de Racing, que ya acumula un invicto de siete partidos (con cinco victorias y dos empates)



A su vez, con esta victoria, Racing demuestra que se siente cómodo jugando en ésa cancha, ganando 5 de los últimos 9 encuentros disputados en la Bombonera.



Por su parte, el goleador del partido, Matías Zaracho, no ocultaba su felicidad;



"Vinimos a esto, vinimos a llevarnos los tres puntos a casa, el equipo va recuperando su nivel de juego", analizó el mediocampista.



"Justo en el gol pude anticipar a los defensores, es algo que practicamos mucho en la semana, y por suerte hoy se me dio", dijo el natural de Wilde, de 21 años, quien a los 28 minutos del primer tiempo recibió un preciso pase en diagonal de Jonatan Cristaldo, y solamente tuvo que empujar el balón, para vencer a Andrada.



"Sabiamos que esta noche era muy importante, tanto por el grupo como por el esfuerzo que seguimos realizando todos para no bajar la guardia, estamos para pelear arriba, es el objetivo", cerró Zaracho, que se retiró con un traumatismo en tobillo derecho.



Los otros lesionados que tiene Racing son el zaguero Sigali (traumatismo en rodilla izquierda) y el delantero Lisandro López (contractura en el gemelo izquierdo).