Coudet: "Siento que el equipo todavía puede rendir más"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director técnico de Racing Club, Eduardo Coudet, expresó esta noche que su equipo “todavía puede rendir más”, tras la victoria 2-0 sobre Aldosivi de Mar del Plata, en partido correspondiente a la fecha 9 de la Superliga de Primera División. Una vez finalizado el cotejo en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el entrenador de la 'Academia' se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos, aunque resaltó que “el equipo puede ir retomando el nivel del torneo anterior”, en el que se clasificó campeón de la anterior Superliga (2018-2019). “Se ganó con autoridad, sin brillar, pero con solidez y contundencia” analizó el ex DT de Rosario Central, en conferencia de prensa. “Tuvimos paciencia ante un rival que achica bien los espacios atrás. Ese fue nuestro mayor mérito de la noche”, desgranó. “Mejoramos mucho con relación al partido pasado (1-1 con Rosario Central). Por suerte, (Matías) Rojas hizo un gran partido y (David) Barbona entró bien. Estoy convencido de que no me equivoqué con las dos incorporaciones”, se jactó Coudet. Con el triunfo alcanzado esta noche, Racing mantiene un invicto de seis encuentros (4 triunfos, 2 empates) y llegó a las 16 unidades, para situarse a 2 de la línea de los punteros, Boca Juniors y Argentinos Juniors. “No teníamos que impacientarnos y ser protagonistas. Generar situaciones de gol no es tarea fácil”, indicó. “Creo que el torneo está muy parejo. Vamos creciendo en la competencia y la idea es sostener una línea de juego en el tiempo”, precisó el DT. Racing animará su próximo encuentro de la Superliga, por la décima fecha, ante Boca, en la Bombonera, el sábado 19 del corriente, desde las 17.45.