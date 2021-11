Covid en Jáchal: los resultados del Malbrán serán clave para determinar la cepa

Este martes 30 de noviembre San Juan confirmó, por primera vez, dos casos de la variante Delta locales. Todavía son positivos “importados” y no circulación local, pero con un 90% de contagios esta versión del coronavirus en el país, esto puede cambiar en cualquier momento. En el medio, la confirmación de un aumento de casos en Jáchal hizo que la preocupación entre los sanjuaninos creciera.

Lo cierto es que en la misma conferencia de prensa las autoridades de Salud Pública descartaron un vínculo entre los contagios jachalleros y los dos positivos de Delta. Esto se debe a que las personas que llegaron con la variante no son del departamento y en un principio no tendrían que ver con los contagiados recientes.

Los casos de Delta fueron leves, se testeó a contactos estrechos sin resultados positivos y ya cursaron la enfermedad sin ningún agravante. Habían estado en otra provincia y por eso las muestras fueron enviadas al instituto Malbrán, el único lugar en el país que puede analizar la secuencia genética. Cuando llegó la confirmación, 20 días después del envío de muestras, las personas habían terminado su aislamiento sin novedades.

La situación en Jáchal por otro lado se desató hace poco, apenas 10 días. De un día para el otro aparecieron varios positivos por día, lo que encendió las alarmas. Luego confirmaron que se trata de todas personas de una misma familia o círculo social y hasta ahora se han confirmado un total de 12 positivos.

Pero a pesar de que no están vinculados a los casos importados de Delta, para descartar que en Jáchal haya enfermos de esta variante todavía deberán esperar. Es que por la velocidad de contagio el escenario respondía a uno de los que se entiendo como sospechosos y por lo tanto las autoridades de Salud enviaron las muestras a Buenos Aires, confirmó Mónica Jofré en diálogo con DIARIO HUARPE. Esto quiere decir que faltan algunos días para descartar por completo que sean casos de otra de las variantes.

El brote en Jáchal no ha generado cuadros graves hasta el momento, según Alejandra Venerando la mayoría de los infectados están vacunados. Jofré explicó durante la conferencia que los síntomas no eran los habituales: todos presentaron diarrea y dolor de cabeza, pero no problemas respiratorios. Por eso, insistió, es importante no esperar a los signos típicos de coronavirus relacionados al aparato respiratorio, sino testear cuando aparecen otros de los menos comunes, para descartar este tipo de enfermedades.

A pesar de estos dos hechos, la situación sanitaria en la provincia no cambiará por el momento, el enfoque seguirá en lo preventivo y no en lo restrictivo. Esto tiene que ver con que no hubo un aumento de casos graves en lo local o en lo nacional. Además, Mónica Jofré aseguró que todo dependerá de la vacunación, que evita cuadros complicados y saturación de los hospitales, y de los “cuidados individuales”. Sobre esto último la funcionaria aclaró que se ha notado una relajación indebida entre la población. “Vemos menos uso del barbijo, lavado de manos, alcohol en gel y distanciamiento, pero a pesar de los avances seguimos en pandemia”, acentuó. Matías Espejo, jefe de Medicina Preventiva, había aclarado con anterioridad que el mundo, y por lo tanto Argentina y San Juan, seguirán en alerta “hasta que no haya un 70% de la población mundial inmunizada”.