Crean una unidad para "prevenir y reprimir" posibles delitos en funerales de narcotraficantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, creó la Unidad Preventiva de Análisis para Funerales de Alto Riesgo Social vinculados al Narcotráfico, con el objetivo de "prevenir y reprimir, en su caso, los delitos y contravenciones ocurridos en ese contexto", según una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.



En este sentido, la funcionaria remarcó no se trata de "una cosa burocrática" sino de una "unidad especial" para que el personal de seguridad actúe a fin de "evitar este tipo de funerales, que son un espectáculo que dan la idea de que el Estado no tiene control sobre la situación, y que son capaces de hacer cualquier cosa, como salir a los tiros a despedir a una persona".



Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a la Radio La Red, en las que consignó que "en el último tiempo, ha habido este tipo de hechos en tres o cuatro oportunidades, con funerales de personas que han estado vinculadas al narcotráfico, a las que despiden a los tiros, generando la idea de que tienen el control total del lugar y que están por encima del Estado".



"Hemos creado una unidad de análisis para que cuando muere alguien que está ligado a estas bandas de narcotráfico tome contacto con la policía local y también con las fuerzas federales, para evitar este tipo de funerales", explicó la ministra.



En este contexto, precisó que "la unidad especial es simplemente un equipo que está atento a quienes puedan haber muerto ligados a este tipo de grupos para, inmediatamente, armar una prevención en ese funeral", y aclaró que esta nueva área se sostendrá con la dotación de personal actual y "no es una cuestión burocrática".



A través de una resolución 906/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, Bullrich dispuso que la Unidad tendrá como funciones "determinar la vinculación del contexto con el narcotráfico; establecer un flujo de información para determinar nivel de riesgo y crear una matriz de riesgo de valoración de impacto".



Según se establece, esta Unidad definirá "un operativo policial" de acuerdo con "los resultados de la matriz de riesgo", elaborará "un informe de evaluación del operativo" y enviará "actuaciones a la autoridad judicial competente para el caso que se hayan cometido delitos o contravenciones".



La resolución instruye a los jefes de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria a "disponer áreas de apoyo dentro de sus respectivas Instituciones".



"En miras a reforzar la prevención y persecución de delitos vinculados al narcotráfico, resulta necesario desarrollar nuevas capacidades para contrarrestar las innovaciones producidas por las bandas narcotraficantes", plantea en sus fundamentos la medida.



Por ese motivo -dice- "ante nuevas prácticas contrarias al orden público y la tranquilidad social, el Ministerio de Seguridad debe neutralizarlas de manera oportuna y eficaz".



La resolución precisa que "una de las prácticas en donde usualmente se cometen distintos delitos, tanto federales como ordinarios pero siempre vinculados al narcotráfico, son los funerales de aquellas personas que han sido parte de estas organizaciones criminales".



Por ese motivo, se impulsa la creación de la “Unidad Preventiva de Análisis para Funerales de Alto Riesgo Social vinculados al Narcotráfico”, que calificará "la gravedad y magnitud de los hechos" y determinará "la vinculación del contexto con el narcotráfico", antes de la actuación preventiva de las fuerzas de seguridad.