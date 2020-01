Crecen las críticas dentro de Irán por el derribo del avión ucraniano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un día después de que el gobierno iraní reconociera que derribó "por error" el avión ucraniano con 176 personas a bordo, las críticas de la oposición se multiplicaron hoy y las protestas de estudiantes universitarios continuaron en el país persa.



"Usted, como el comandante en jefe de las fuerzas armadas, es directamente responsable de esto. Si sabía y dejó que autoridades militares y de seguridad engañaran al pueblo, entonces no hay duda de que carece de los atributos constitucionales para liderar", escribió en una carta pública citada por Al Jazeera Mehdi Karroubi, un dirigente reformista, ex jefe del Parlamento, ex candidato presidencial y clérigo que desde 2011 está bajo arresto domiciliario.



Karroubi es uno de los dirigentes opositores del Movimiento Verde, que en 2009 encabezó las multitudinarias protestas tras perder las elecciones presidenciales por lo que denunció como un "fraude".



Por el momento, el resto de la oposición reformista en Irán eligió hacer públicas sus críticas a través de sus medios de comunicación.



Las tapas de los diarios hoy en Teherán estuvieron copadas por la muerte de las 176 a bordo del avión ucraniano derribado y, en algunos, por una condena explícita a las autoridades por no informar la verdad desde el primer momento.



"Increible", tituló en su tapa el diario reformista Arman-e Meli, mientras que el también moderado Jomhuri-ye Eslami (República Islámica) escribió en su editorial: "Los que retrasaron la publicación de la causa del estallido del avión y dañaron la confianza de la gente en el establishment deberían ser despedidos o renunciar."



Los medios reformistas oscilaron entre denuncias y llamados a renunciar, mientras que los diarios oficialistas o incluso cercanos a instituciones como la Guardia Revolucionaria, la fuerza de seguridad de élite de la República Islámica, se concentraron en homenajes a las víctimas y a pedir disculpas.



En las calles, en tanto, estudiantes volvieron a protestar en dos universidades en Teherán, según informó la agencia de noticias iraní ISNA.



Cientos de jóvenes se concentraron en las universidades de Shahid Beheshti y Alame Tabatabai para nuevas vigilias y gritos contra las autoridades.



Muchos pedían que los responsables del derribo y del encubrimiento inicial renunciaran, lo que demuestra que las promesas del gobierno de llevar a todos los involucrados a la justicia, no calmó los reclamos en la sociedad.



En medio de esta creciente tensión pública, según ISNA, el máximo comandante de la Guardia Revoluciona, el general Hossein Salami, presentó en una sesión del Parlamento a puertas cerradas un informe detallado del derribo del avión comercial ucraniano.